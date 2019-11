Lexus presenterà la sua prima auto elettrica il 22 novembre

Tutto pronto per la prima 100% elettrica di Lexus. Come anticipato da Reuters pochi giorni fa, la presentazione ufficiale si terrà a novembre. Ora sappiamo anche la data ufficiale: la Lexus 100% elettrica verrà presentata il 22 novembre.

Si apre quindi un importante capitolo per il brand di lusso giapponese. Questo, è bene ricordarlo, è solamente il primo step dato che Toyota e Lexus hanno già annunciato che da oggi al 2022 saranno presentate ben tre veicoli completamente elettrici.

La stessa dirigenza di Toyota ha fatto sapere che per il gruppo l'elettrificazione totale è un passaggio naturale. Toyota è stata pioniera nel settore delle ibride, e il know-how per compiere il passo successivo c'è già tutto. Serviva solo il momento giusto, quello che avesse reso questa scelta ragionevole dal punto di vista meramente economico.

Sempre da Reuters sappiamo anche che la nuova Lexus elettrica arriverà sul mercato nel 2020, con un focus su mercati chiave come quello asiatico e nord americano — dove la domanda per le EV è forte. Ci aspettiamo comunque che il veicolo venga proposto anche sul mercato europeo e italiano.

Sempre rimanendo in tema di mercati chiave, non è un caso che la presentazione si terrà al Salone di Guangzhou, in Cina.

Lexus dovrebbe poi annunciare nei prossimi modelli anche nuovi modelli mild-ibrid e PHEV. Nel frattempo, l'appuntamento è fissato per il 22 novembre, data della presentazione della prima Lexus elettrica.

Quanto a Toyota, l'azienda ha appena stretto una joint venture con BYD per puntare al mercato cinese degli EV.