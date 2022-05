Lexus porta l'Electrified Sport Concept in Europa: ha 700 km di autonomia

Lexus ha dato ufficialmente il via alla sua particolarissima epoca elettrica, lanciando poche settimane fa la nuova Lexus RZ 450e (tutto sulla nuova Lexus RZ 450e), SUV crossover alimentato a batteria, il primo veicolo a zero emissioni di una lunga serie. Lunga serie che vedrà una versione seriale del Lexus Electrified Sport Concept.

Come il nome suggerisce, si tratta di un prototipo che Lexus ha ora intenzione di portare al di fuori del Giappone per la prima volta in occasione del Goodwood Festival of Speed 2022 alla fine di giugno. Lexus sta investendo parecchio nel Festival, i visitatori potranno infatti godere di un'intera area riservata ai veicoli elettrici del marchio giapponese, avremo anche la RZ 450e e la UX 300e.

Tornando al Lexus Electrified Sport Concept, parliamo di un veicolo che promette fino a 700 km di autonomia e uno scatto 0-100 km/h possibile in circa 2 secondi. Lexus ha intenzione di garantire queste performance anche con il modello di serie, un giorno, grazie alle nuove possibilità delle batterie a stato solido - attualmente in lavorazione (Toyota prova le batterie a stato solido).

Presentato a febbraio di quest'anno, il concept rappresenta per Lexus la visione di ciò che sarà l'elettrificazione del futuro. L'appuntamento per ammirare questo prototipo a zero emissioni è dunque al Goodwood Festival of Speed 2022 in UK, in programma dal 23 al 26 giugno 2022.