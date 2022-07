Lexus LX fa il botto in Giappone: fino quattro anni di attesa per il SUV di lusso!

Mentre in Europa lo scorso maggio abbiamo assistito all’approdo del Lexus Electrified Sport Concept in Europa, in queste ore emerge un dato sorprendente dal mercato del Sol Levante: gli ordini per il lussuoso SUV Lexus LX sono davvero troppi, tanto che l’attesa può richiedere fino a quattro anni.

Ebbene sì, avete letto bene: la divisione di lusso di Toyota sembra avere serie difficoltà a tenere il passo con la domanda! Secondo quanto segnalato da Automotive News, in queste ore Lexus avrebbe temporaneamente sospeso la registrazione di ordini nel mercato interno per diminuire la domanda alla luce delle unità ora disponibili.

Pensate che per il mese di luglio 2022 Lexus ha comunicato ai fornitori la necessità di produrre 800.000 unità a livello globale ma, complice la riduzione del numero a causa della continua carenza di componenti e l’aumento della domanda, la situazione sta gradualmente peggiorando. Nonostante ciò, l'azienda è determinata a fare tutto il possibile per attenersi al suo piano originale; dovesse riuscire nel suo intento, Toyota/Lexus potrebbe vantare un nuovo record di produzione annuale.

Al contempo, Toyota si è vista costretta a prendere la medesima decisione di Lexus per il Land Cruiser 300. In poche parole, ora come ora la casa nipponica dovrà lavorare sodo per riuscire a soddisfare i consumatori.

Proprio riguardo Toyota, ecco tutte le novità per il RAV4 2023 in Europa.