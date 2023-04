Lexus LM, minivan di lusso con un'enorme griglia sul frontale: top o flop?

Al Salone di Shanghai 2023 sono tante le novità ufficiali presentate. Dopo avervi mostrato la Polestar 4, la più veloce elettrica del marchio, e il restyling 2023 di Porsche Cayenne, anche Lexus ha rubato la scena con la sua LM.

Si tratta di un minivan extra lusso il cui design potrebbe far storcere il naso a molti. Il frontale prevede infatti una griglia gigantesca, forse la più grande mai vista, che copre di fatto il 90 per cento della carrozzeria, lasciando poi spazio solo per le luci e il lunotto anteriore.

Ovviamente la Lexus LM non è solo quello visto che, quando si aprono le porte, soprattutto quelle che conducono ai posti dei passeggeri, si viene catapultati in un mondo super elegante e iper tecnologico che ricorda da vicino quello di uno yacht o di un jet privato.

Le portiere sono scorrevoli e nella versione a 4 posti (è prevista anche a 7), ci sono due sedili lounge in stile executive, con un divisorio fatto in vetro retrattile fra il posto del guidatore e quello dei passeggeri. Il divisorio può essere oscurato e prevede uno schermo da 48 pollici integrato.

L'audio è invece garantito da un sistema Mark Levinson a 23 altoparlanti, il che permetterà di fruire al meglio di un film o di uno spettacolo, tra l'altro distendendo completamente i sedili come se fossimo su un aereo.

Lexus a riguardo spiega che gli stessi sono stati “progettati per contrastare l'oscillazione della testa, in modo che i passeggeri abbiano una visuale stabile e per ridurre le fastidiose vibrazioni a bassa frequenza. Migliorano la postura, sostengono il corpo in modo sicuro dal bacino al torace e forniscono una migliore distribuzione della pressione per la metà inferiore del corpo. I cavi laterali aiutano ulteriormente a mantenere il corpo in posizione e mantengono il bacino in posizione verticale, quindi c'è meno rischio che l'occupante adotti una posizione curva”.

Lexus ha anche pensato ad un sistema per ridurre al minimo il rumore che proviene dall'esterno, con l'obiettivo di creare “un particolare tipo di quiete, con una sensazione naturale piuttosto che la quiete assoluta, a volte opprimente, 'morta' sperimentata in una stanza insonorizzata o in uno studio di registrazione”.

Per quanto riguarda le motorizzazioni il Lexus LM è dotato di un propulsore ibrido da 2.5 litri con 247 cavalli con una trazione integrale. Il prezzo invece non è ancora stato comunicato:, il modello giungerà in Europa e in Aisa nel 2024.