Lexus LFA venduta ad un prezzo incredibile: quattro volte il valore d'acquisto

Quando la Lexus LFA è arrivata sul mercato non ha di certo riscontrato un successo clamoroso nell'attenzione del pubblico. La vettura ebbe alle sue spalle uno sviluppo lunghissimo e travagliato, che si tradusse sicuramente in un prodotto eccellente, ma allo stesso tempo i costi di produzione unitari si rivelarono abnormi.

Fu così che la casa automobilistica giapponese dovette fissare un prezzo di vendita di 375.000 dollari. Si tratta di una cifra importante, ma che comunque non riuscì a controbilanciare le spese. Nel tempo però i soli 500 esemplari costruiti hanno cominciato ad acquisire unvalore fuori scala, fino a quando non molto tempo fa una LFA ha sfondato il muro del milione di dollari durante un'asta.



L'asta più recente, inerente una unità con appena 280 chilometri percorsi e verniciatura Whitest White ha toccato i 781.800 dollari, ma le Lexus LFA più rare sono quelle dotate di Pacchetto Nürburgring. Adesso vogliamo infatti parlarvi di una vendita storica conclusasi giusto poche ore fa.



Innanzitutto partiamo dalle specifiche tecniche. Ogni esemplare della supercar giapponese con Nürburgring Package è stato messo in strada con un poderoso V10 Yamaha da 4,8 litri. Il motore è in grado di arrivare a 9.000 giri al minuto e di erogare 570 cavalli di potenza e circa 480 Nm di coppia, ed esprime performance superiori anche grazie a ritocchi aerodinamici e all'impiego ancor più massicci della fibra di carbonio. Oltretutto il cambio automatico sequenziale a 6 rapporti è stato velocizzato per l'ottenimento di cambiate stratosferiche, e il risultato si esprime non soltanto tramite le prestazioni folli, ma anche per via di un sound magistrale (eccola mentre ruggisce in pista).



Avrete ormai intuito che il modello visibile della galleria di immagini in calce sia un vero pezzo da collezione, e in effetti è stato battuto per 1,6 milioni di dollari. Una cifra da record assoluto garantita anche dall'eccezionale stato di conservazione: la macchina è perfetta sia dentro che fuori, e in totale ha percorso soltanto 1.500 chilometri.



Per chiudere restando in tema di aste milionarie non possiamo non tirare in ballo la somma raggiunta per una McLaren F1 più unica che rara: un collezionista l'ha portata via per 20,4 milioni di dollari!