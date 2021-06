All'asta Lexus LFA con 115 km: esemplare magnifico, costo stellare

La casa d'aste Bring A Trailer ha appena messo a listino un fenomenale esemplare di Lexus LFA. La stupenda supercar giapponese è già rara di suo, ma quando l'odometro mostra appena 115 chilometri percorsi e le condizioni generali sono eccellenti la cifra non può che raggiungere vette clamorose.

L'unità verniciata in Pearl Yellow spicca senza alcun dubbio in mezzo al traffico, ma bisogna dire che dalla sua costruzione avvenuta nel 2012 ha passato la stragrande maggioranza del tempo in esposizione presso Arlington Lexus, in Illinois. La LFA viene venduta con un adesivo sul finestrino, nello specifico si tratta di un certificato di consegna, e con un certificato Carfax del tutto intonso: non sorprende quindi che, a 11 giorni dalla chiusura, qualcuno ha già puntato 600.000 dollari per accaparrarsela.

Oltre che della verniciatura gialla, la Lexus LFA gode di un set di cerchi BBS forgiati da 20 pollici, avvolti da pneumatici Bridgestone Potenza da 265/365 all'anteriore e 305/30 al retrotreno. A frenarne l'esuberanza ci pensano invece pinze freno Brembo in materiale carbo-ceramico: sei pistoncini davanti e quattro dietro.

All'interno dell'abitacolo il futuro proprietario troverà una deliziosa combinazione di pelle in tonalità nere e crema, mentre i dettagli in alluminio e fibra di carbonio a vista non sono affatto timidi. Tra le varie feature segnaliamo un sistema audio Mark Levinson a 12 speakers con lettore CD, navigazione e radio satellitari e tanto altro. Da sottolineare infine il fatto che l'esemplare sia stato consegnato al primo proprietario dopo una fase di rodaggio e controllo qualità di circa 45 chilometri.

Adesso Lexus si sta concentrando soprattutto sulle vetture ibride e su quelle sportive. Il concept Lexus LF-Z Electrified mostra il sentiero di design che il marchio nipponico punta a realizzare nei prossimi anni, ma nel breve periodo saranno le sportive plug-in hybrid e le mild-hybrid a farla da padrone.