Lexus LFA: per 'soli' 560.000€ potreste portarvi a casa questo magnifico esemplare

La Lexus LFA è una delle supercar più apprezzate dello scorso decennio, e la vera e propria venerazione da parte di molti appassionati è più che giustificata. Lexus è riuscita a sviluppare una macchina la quale concilia alla grande la guidabilità, il sound e le prestazioni come pochi altri produttori di auto al mondo.

Prima di parlarvi dell'esemplare visibile nella galleria di immagini in fondo alla pagina vogliamo innanzitutto accennarvi le specifiche tecniche e costruttive. La LFA monta un fenomenale V10 aspirato da 4,8 litri capace di erogare ben 560 cavalli di potenza a 8.700 giri al minuto e 480 Nm di coppia a 6.800 giri. Cotanta esuberanza è spedita verso le ruote posteriori attraverso un cambio automatico a sei rapporti con modalità sequenziale, e tutto questo spinge i 1.480 kg di massa a secco da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e poi fino ai suoi 325 km/h di punta. In qualche modo gli ingegneri Lexus hanno creato una delle vetture stradali dai giri più elevati riuscendo al contempo a tenere le dimensioni del propulsore inferiori a quelle del V6 da 3,5 litri Toyota.

Passando al nocciolo della questione vi informiamo del fatto che Hyper Voitures ha appena messo in vendita un esemplare di Lexus LFA chiedendo una cifra di 680.000 dollari (560.000 euro). La macchina, costruita nel corso del 2012 e contraddistinta dal numero di telaio 095, va ad aggiungere più di 200.000 euro al prezzo che il primo proprietario ha dovuto siglare per portarsela a casa. Certo la carrozzeria in marrone potrebbe non avere il massimo appeal, ma la sua rarità e l'unicità del modello in sé non fanno altro che incrementarne il valore col passare del tempo.

Giusto per far capire di cosa stiamo parlando, dovete sapere che gli ingegneri Lexus hanno dovuto abbandonare il tachimetro analogico con la lancetta fisica perché quest'ultima non sarebbe stata in grado di tenere il passo con i giri reali del motore. In ogni caso, se foste interessati all'acquisto, un altro vantaggio da non sottovalutare concerne la distanza totale coperta dalla vettura: appena 1,728 chilometri.

Giusto per restare in tema ci teniamo a rimandarvi ad un altro esemplare di LFA messo in vendita durante lo scorso settembre. In quel caso era la tonalità nera ad avvolgere la carrozzeria, ma per il resto le differenze sono minime. Per chi invece non ha mai avuto la possibilità di ascoltare il sound della supercar, abbiamo il video perfetto per rimediare.