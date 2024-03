Lexus LFA, qualcuno l'ha incidentata: servono 500.000 euro per ripararla

A volte riparare un'auto costa più che comprarla nuova, o quasi. Dipende ovviamente dall'entità del danno, e soprattutto dal valore dell'automobile in questione. Ma quando si fa un incidente con una supercar cosa succede? Beh, lo sa bene il proprietario di questa Lexus LFA che adesso è costretto a pagare una cifra esorbitante al suo carrozziere.

Partiamo dal presupposto che non si tratta di un'auto qualsiasi, ma di un vero e proprio gioiello nipponico a quattro ruote. Il modello in questione, infatti, fa parte di una produzione limitata di sole 500 unità, le quali sono diventate subito una sorta di sogno proibito degli appassionati del lussuoso brand giapponese, tant'è che i prezzi hanno sfiorato anche cifre che si aggiravano intorno al milione di euro (per dire: una splendida Lexus LFA Nurburgring Package è andata all'asta a 1,5 milioni di euro). Ma ecco la cattiva sorpresa: una vettura che costa tanto da acquistare, costa altrettanto (o quasi) da riparare.

Prendiamo questo esempio lampante. Il proprietario della LFA in questione ha perso il controllo dell'auto durante una giornata piovosa ed è andato a sbattere contro un idrante. Il risultato dello scontro, a dir poco disastroso, non lascia speranze: fiancata rovinata, parte del posteriore distrutto, e uno dei quattro pneumatici praticamente andato. Le buone notizie, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, sono che il telaio non ha subito alcun danno e che il motore, un V10, è rimasto illeso nell'impatto. Ma questi due dettagli non salvano il proprietario dall'andare incontro a un conto salatissimo.

Il preventivo del carrozziere è stellare: quasi mezzo milione di euro per la riparazione. Sembrano tanti? Addirittura troppi? Eppure bisogna tenere conto che si tratta di un'auto di lusso, un modello esclusivo e soprattutto parte di una produzione limitata, dunque non esistono pezzi di ricambio low cost ma è necessario chiamare direttamente la Casa madre. Di certo non un procedimento economico. Ma il proprietario ha deciso: la riparazione sarà fatta.

Su Compressore Aria Portatile, Por Electric Air Compressor 150PSI, è uno dei più venduti di oggi.