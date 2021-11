La Lexus LFA potrebbe avere una erede: ibrida da 950 cavalli?

Il portale giapponese Best Car ha appena riportato delle fantastiche voci di corridoio, secondo le quali la magnifica Lexus LFA potrebbe effettivamente ricevere una erede ufficiale. La nuova supercar orientale andrebbe a rappresentare un vero portento per caratteristiche tecniche e ambizione ingegneristica.

Purtroppo non sappiamo quanto al momento le fonti risultino affidabili ma, se dovessimo dare tutto per vero, entro il 2025 vedremmo il debutto di un bolide ibrido che metterebbe da parte l'indimenticabile V10 della LFA per basarsi su un sistema propulsivo ibrido plug-in composto da un piccolo motore elettrico e da un possente V8 biturbo da 4,0 litri. L'output complessivo ammonterebbe quindi a circa 950 cavalli di potenza, ma la cosa più particolare sarebbe la disposizione del motore termico.

Il team di sviluppo avrebbe deciso di inserirlo sull'avantreno, ma ad una certa distanza dall'asse anteriore per un miglior bilanciamento del peso. Scorrendo fino all'ultima pagina della pubblicazione Best Car linkata in alto, scoprirete anche dei rendering preliminari (non hanno nulla a che vedere con la compagnia nipponica), i quali lasciano intravvedere un design certamente moderno e tanti punti di contatto con la iconica LFA (adesso la Lexus LFA ha raggiunto un valore estremo).



Nel frattempo ci tornano alla mente le parole del vice presidente Toyota Koji Sato, che un paio di anni fa lasciò una porticina aperta all'eventuale progetto:"Mi piacerebbe, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Abbiamo bisogno di una grande richiesta per una nuova LFA da parte dei media. Questo potrebbe aiutarci a procedere." Sato chiese una mano a giornalisti e appassionati, probabilmente anche perché lo sviluppo della LFA richiese tempi e costi stratosferici, che non vennero però adeguatamente ricompensati dagli acquirenti.



Il brand di lusso di Toyota in questo preciso istante potrebbe essere nel bel mezzo di pesanti sforzi per l'elettrificazione della gamma di veicoli proprietari (presentata la Toyota bZ4X elettrica), ma sperare non costa nulla.