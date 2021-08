Lexus LFA con 280 km finisce all'asta per un prezzo altissimo

La Lexus LFA è una supercar contraddistinta da una storia molto particolare, fatta di enorme ambizione, di sviluppo travagliato e di una commercializzazione ben poco soddisfacente per la casa automobilistica giapponese che, nonostante sia stata costretta a proporre un prezzo di partenza elevatissimo, l'ha venduta ampiamente in perdita.

I clienti poterono infatti portarsela a casa nella sua versione base ad uno scalino d'ingresso di quasi 400.000 euro, ma i costi di sviluppo e di produzione furono esorbitanti. La LFA, costruita per gran parte a mano, venne presentata al Salone dell'auto di Detroit del 2005, ma non vide la strada fino alla fine del 2011.

Il brand la riprodusse in poche unità, e adesso alcuni esemplari usati dotati di pacchetto Nürburgring sono arrivati a toccare cifre pari a 600.000 euro. Adesso Collecting Cars ha appena messo all'asta un esemplare con soli 284 chilometri percorsi complessivamente, ed è lecito pensare che in questo caso si possano raggiungere picchi ancora più alti. Per il momento l'offerta più imponente è stata di 400.000 euro, ma mancano ancora quattro lunghissimi giorni dalla chiusura.



Da parte nostra ci teniamo a ricordare che il facoltoso acquirente porterà a casa un bolide con un fenomenale propulsore Yamaha: è un melodioso V10 da 4,8 litri in grado di scaricare sull'asfalto ben 570 cavalli di potenza attraverso un cambio sequenziale con palette al volante. Un altro punto di forza risiede anche nella leggerezza, poiché il team di sviluppo ha ridotto all'osso la massa grazie all'impiego massiccio di pannelli ed elementi strutturali in fibra di carbonio.



Nel caso in cui voleste ascoltare il sound della supercar abbiamo il video perfetto per voi, altrimenti potreste dare un'occhiata ad un'altra Lexus LFA in un bellissimo nero mentre si aggira rabbiosamente sulle strade pubbliche.