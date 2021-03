Lexus LF-Z Electrified: il brand giapponese corre verso il futuro

Lexus ha appena lasciato intendere la direzione tecnica e di design la quale la porterà in pochissimi anni a rivoluzionare la propria gamma di veicoli attraverso una massiccia elettrificazione del portfolio. Il brand giapponese ha adesso palesato il tutto tramite una futuristica vettura: ecco la Lexus LF-Z Electrified Concept.

Il team orientale vuole realizzare la sua visione entro il 2025 per mezzo di una nuova piattaforma elettrica che fa uso del sistema proprietario DIRECT4 a trazione integrale, il quale permette un dosaggio della potenza estremamente preciso e incredibilmente responsivo su ogni singola ruota. Il marchio ha aggiunto che la distribuzione dell'output alle ruote funziona in tutte le configurazioni di trazione, che sia essa posteriore, anteriore od anche integrale.



Per il momento non sono stati diffusi dettagli inerenti specifiche tecniche e componenti hardware primari, tranne per il fatto che la gestione della sterzata sarà completamente elettronica. L'elemento sul quale possiamo soffermarci è sicuramente il nuovo corso estetico che Lexus ha deciso di tracciare. Restano tante forme che hanno sempre contraddistinto le vetture proprietarie, ma la silhouette generale della LF-Z Electrified Concept rappresenta comunque una sensibile evoluzione del linguaggio di design.



La griglia anteriore, lo sottolineiamo ancora, è più evolutiva che rivoluzionaria, ma sono ovviamente state rimosse le prese d'aria per l'assenza di un motore a combustione interna sotto il cofano. Vista di lato ci permette di carpire il design da crossover coupé che si è affermato con forza negli ultimi anni, ma al contempo osserviamo delle linee molto muscolose fatte di tagli netti e interruzioni improvvise.



Dentro l'abitacolo invece è possibile parlare anche di rivoluzione. Il concept per gli interni è stato definito come "Tazuna", e prende ispirazione dalla relazione tra cavallo e cavaliere per provare a realizzare una sinergia perfetta. Balzano subito all'occhio il volante a cloche dotato di numerosi pulsanti e il complesso head-up display (non proprio simile a quello della VW ID.3).



Oltre alla LF-Z Electrified Concept, Lexus vuole commercializzare circa 20 modelli nuovi o migliorati entro il 2025. Almeno la metà di questi saranno certamente elettrificati, e includeranno sia vetture completamente elettriche sia plug-in hybrid, ma non è da escludere il lancio di mild-hybrid.



In attesa di avere maggiori informazioni sulla direzione del brand nipponico vogliamo tornare al volante a cloche per indicarvi il fatto che Tesla ha appena applicato questa soluzione alla nuova Tesla Model S Plaid: ecco un esemplare sulle strade pubbliche.