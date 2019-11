La Lexus LC500 decapottabile è stupenda, le foto ufficiali

Lexus ha LC500 riceve anche una versione convertibile, e con il cielo al posto del tettuccio la Gran Turismo non è mai stata così bella. Vediamo nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere sulla versione decapottabile della LC500.

Nelle immagini promozionali la LC500 Converible è proposta con degli interni bicolori che vedono alternarsi a contrasto il blu e il bianco, il risultato è davvero meraviglioso. La capote di questa cabriolet è ad azionamento elettrico ed è in tessuto. Si apre in appena 15 secondi, mentre per chiudersi ce ne vogliono 16. Il comando può essere attivato quando l'auto viaggia sotto i 50Km/h.

Troviamo anche qualche modifica sostanziale rispetto alla versione tradizionale, come il telaio irrigidito, oltre che uno sportello posteriore più alto. Lexus ha anche creato una serie di nuovi colori per interni e verniciature in modo da distinguere ulteriormente la LC500 Convertibile. A partire dalla pelle bianca e il blu elettrico che troviamo nel modello presentato a Los Angeles, e nelle foto che vi abbiamo proposto nella galleria.

Sia il climatizzatore che l'audio system si adattano automaticamente a seconda che il tettuccio sia stato aperto o chiuso.

Sotto al cofano troviamo un V8 aspirato da 5.0L, con 477CV e un cambio automatico a 10 marce. Mentre la trazione è ovviamente posteriore.