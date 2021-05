La Lexus LC Convertible ha superato alla grande la prova del congelatore

Lexus, marchio di lusso di Toyota, si è sempre contraddistinto per la qualità delle sue automobili. Una Lexus deve funzionare sempre alla perfezione e garantire al suo proprietario soddisfazione anche nelle condizioni più estreme.

La casa giapponese ha voluto testare la bellissima LC Convertible in condizioni di freddo estremo. Anziché fare un viaggio in Siberia con la capote aperta, impresa che avrebbe messo a serio rischio anche il guidatore, la LC è stata rinchiusa per 12 ore nella cella frigorifera del Millbrook Proving Ground a Beldfordshire, Inghilterra.

Per rendere l'impresa ancora più estrema l'auto è entrata con il tetto in tessuto abbassato, esponendo l'intero abitacolo, ed è stata spruzzata con dell'acqua in modo da formare uno strato di ghiaccio. Una volta chiusa la porta della cella la temperatura è stata impostata a -18 gradi Celsius.

Dopo dodici ore di riposo, manco fosse una cheesecake, il primo risultato evidente è un sottile strato di ghiaccio che ricopre l'intera carrozzeria. Ma si accenderà? Appena finita la "tortura" il pilota stunt professionista Paul Swift è balzato sopra la LC Convertible ed incredibilmente il V8 aspirato da 464 CV si è avviato al primo colpo. Ma non è finita qui, perché anche i sedili riscaldati e tutti gli altri accessori hanno funzionato alla perfezione.

Gli ingegneri Lexus hanno progettato il meccanismo della capote per resistere alle temperature più estreme, inoltre i primi problemi durante i test sono arrivati dopo oltre 18.000 cicli di apertura/chiusura!

La LC è disponibile anche in versione coupé e nel 2021 ha debuttato l'edizione limitata LC 500 Inspiration Series. Gli amanti delle sportive possono tirare un sospiro di sollievo: Lexus ha dichiarato che l'elettrificazione della gamma non escluderà l'arrivo di nuovi modelli sportivi.