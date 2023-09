Lexus al lavoro sulle future auto elettriche: Tesla è l'ispirazione

La gamma elettrica Lexus è pronta a fare il suo ingresso in scena entro il 2026. La casa giapponese, che starebbe progettando anche un cambio manuale per veicoli elettrici, vuole conquistarsi la sua fetta di mercato e è pronta a mostrare i muscoli.

La priorità di Lexus si chiama elettrico e l'azienda ha intenzione di ispirarsi a Tesla per l'ingresso nella categoria. Secondo le parole del presidente di Lexus International, Takashi Watanabe, l'approccio deve essere simile a quello dell'azienda americana, a partire dalla sua struttura modulare per la semplificazione del processo di produzione.

Il riferimento riguarda la tecnica della "giga casting" di Tesla, che coinvolge la fusione del metallo in una singola macchina pressofusa per produrre parti della carrozzeria più grandi. Questo metodo mira ad aumentare l'efficienza produttiva, ridurre i costi e diminuire il peso delle parti. Toyota ha già sviluppato un prototipo di "giga casting" in cui l'alluminio fuso viene versato in una macchina pressofusa, raffreddato e solidificato per creare un terzo della struttura della carrozzeria del veicolo in soli tre minuti. Questo è un notevole miglioramento rispetto al processo tradizionale che richiede 86 parti separate, 33 fasi di produzione e molte ore di assemblaggio.

Watanabe ha aggiunto che i prossimi veicoli elettrici di Lexus presenteranno un nuovo design e saranno orientati alle prestazioni di guida in veicoli che saranno adattati alle esigenze delle diverse regioni del mondo. Come molte altre case automobilistiche, Toyota e Lexus stanno abbracciando un approccio basato sul software, che potrebbe consentire l'aggiornamento tramite abbonamenti o acquisti.

Su quest'ultimo punto però non sempre va tutto bene: Bmw ha recentemente rimosso un servizio in abbonamento per l'aggiunta dei sedili riscaldabili. Gli utenti avrebbero notato che 2 anni di abbonamento al servizio sarebbero stati meno costosi rispetto a comprare l'intero pacchetto al momento dell'acquisto dell'auto.