Lexus Hybrid Bonus: fino a 8.500 euro di sconto sulla gamma ibrida

Se avete intenzione di acquistare una nuova Lexus, potrebbe essere il miglior momento dell’anno. Il marchio luxury di Toyota ha infatti ha lanciato una nuova promozione chiamata Hybrid Bonus, che riguarda di fatto tutta la sua gamma - ormai tutta elettrificata.

Ampia la scelta, possiamo andare da una classica berlina a un muscoloso SUV, passando per una compatta o una coupé. Prima di scoprire le vetture in promozione però parliamo dell’Hybrid Bonus: il marchio mette in campo da 5.500 euro a 8.500 euro di vantaggi per una nuova Lexus Premium Hybrid Electric.

La nuova Lexus UX Hybrid ottiene così 5.500 euro di sconto, arrivando a costare 31.900 euro anziché 37.400. Su RX Hybrid e RX L Hybrid abbiamo ben 7.000 euro di sconto, con i prezzi che diventano rispettivamente 66.000 euro e 69.500 euro. Sconti anche sulla berlina ES Hybrid, con 8.500 euro in meno: l’auto si prende così a 53.000 euro anziché 61.500.

Per gli amanti dei SUV Crossover abbiamo poi il nuovo NX Hybrid, che ai 52.000 euro di listino scala ben 8.000 euro e arriva a 44.000. La promo richiede una vecchia auto da rottamare, a Lexus non importa però quale sia il vostro usato. Per scoprire la promo in dettaglio vi rimandiamo al sito ufficiale Lexus Italia.