Lexus HX Sleigh: la slitta di Babbo Natale by Lexus

Stiamo avvicinandoci a ritmi serrati al Natale, e dal mondo dell'automobile non mancano le sorprese. Tra queste in effetti non possiamo non citare l'idea che Lexus ha avuto per semplificare la vita al dispensatore di doni più famoso al mondo.

Insomma, per Babbo Natale e per i bambini di tutto il mondo Lexus ha presentato la sua incredibile HX Sleigh Concept: si tratta di una slitta tecnologicamente avanzata che permette alle renne di riposarsi e di godere meritatamente del clima natalizio.

Come potete vedere dalle immagini in fondo alla pagina, la slitta del futuro dispone di una carrozzeria a tratti innegabilmente sinuosa, ma che non disdegna curve nette e tagliate. La griglia anteriore risalta col suo design peculiare, mentre i fari lunghi e sottili vanno a sovrastare delle prese d'aria molto ampie. Lo stile è sicuramente polarizzante, ma la compagnia specifica una feature utilissima al suo scopo: un bagagliaio posteriore enorme e schiudibile tramite un comodo sensore.

Ovviamente, non possiamo tralasciare il sistema di alimentazione. La slitta nipponica avveniristica fa uso di due turbine jet che però non devono preoccupare gli ambientalisti: Lexus ha ribadito che la sua HX Sleigh viaggia grazie allo spirito natalizio, che si spera sia una risorsa completamente rinnovabile, di anno in anno.

Al momento il brand non ci ha offerto nessuna vista dell'abitacolo, ma a quanto pare il veicolo dispone di un grosso display da 25 pollici con tanto di sistema di navigazione, ma supponiamo che Babbo Natale non ne abbia affatto bisogno per orientarsi. Nel caso in cui voglia però ingannare l'attesa nello spostarsi tra una cittadina e l'altra, il team ha pensato di implementare il Mark Levinson Surround Sound Audio System, e da questo punto di vista non abbiamo dubbi su cosa possa voler ascoltare il paffuto individuo in rosso.

Per avviarci a concludere restando in tema vogliamo rimandarvi ad altre due situazioni in linea col periodo. La prima concerne lo sbizzarrirsi dell'imminente Ford F-150 completamente elettrico: il pickup statunitense fa schizzare via la neve con derapate assurde. In ultimo ci teniamo a evidenziare una interessante feature del nuovo Rivian R15: il prodotto della startup può fare da "generatore" di energia e illuminare ben 20.000 luci natalizie contemporaneamente.