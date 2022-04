Lexus come Tesla: ecco lo sterzo yoke della nuova RZ 450e elettrica

A inizio 2021 Tesla ha spiazzato tutti presentando le sue Model S e Model X aggiornate con sterzo yoke, molto simile a una cloche. Ebbene il marchio di Elon Musk, che nel frattempo ha fatto qualche passo indietro, non è il solo ad azzardare questo salto: anche la prima Lexus elettrica avrà uno sterzo yoke.

Attorno alla prima Lexus elettrica c'è ovviamente tantissima curiosità e ora sappiamo quando verrà svelata ufficialmente. Si chiamerà Lexus RZ 450e e sarà presentata da Lexus il prossimo 20 aprile 2022. Sull'aspetto definitivo della vettura non sappiamo ancora molto, Lexus ha però rilasciato una singola immagine d'anteprima che anticipa la plancia e - per l'appunto - lo sterzo yoke.

Di certo Lexus non ha puntato su una plancia minimalista, visto che comunque è rimasto più di un orpello. Il quadro strumenti rimane incastonato all'interno di una cornice molto classica, con le prese d'aria che dominano la scena. Al di sotto delle prese d'aria centrali trova poi spazio uno schermo touch per l'infotainment, mentre è abbastanza lampante la scelta che Lexus ha fatto per il volante: sarà multifunzione e a cloche. Nell'immagine si intravede anche parte del tunnel centrale, con pochi comandi essenziali, selettore di marcia, doppio portabicchieri e - si intravede - un bracciolo luxury.

Perché nella intro abbiamo detto che Elon Musk ha fatto un passo indietro sullo sterzo yoke? Poiché Tesla permetterà di scegliere fra sterzo classico e yoke, che anche Lexus permetta la doppia scelta?