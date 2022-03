Lewis Hamilton sulla W-13: 'Non penso che competeremo per vincere'

Ci vorrà ancora qualche settimana, se non addirittura mesi, per comprendere appieno il potenziale delle nuove monoposto di Formula 1. Le varie scuderie hanno lavorato per proporre la miglior macchina che sfrutti il nuovo regolamento imposto dalla FIA per il Campionato del Mondo 2022.

Se da un lato la Scuderia Ferrari sembra soddisfatta dells F1-75, quantomeno alla luce delle prove su pista durante i test in Barcellona e in Bahrein, dall'altra c'è ancora molto mistero attorno alla W-13 di Mercedes che sembra aver avuto un po' di problemi durante il corso delle prove. Lewis Hamilton, dunque, ha nei giorni scorsi commentato le performance delle propria monoposto rivelando quanto segue:

"Non penso che competeremo per vincere, però c'è del potenziale nella macchina per arrivarci. Dobbiamo semplicemente riuscire ad estrarlo e a sistemare un paio di problemi... Ma non si parla di tempistiche di appena una settimana, penso ci vorrà di più. Abbiamo diversi ostacoli da superare. Ovviamente, la prossima settimana ci darà modo di analizzare meglio il nostro passo gara. Tuttavia, credo che le persone resteranno forse sorprese. Tutti continuano a ripetere che ci stiamo sottostimando, ma questo sarà un anno diverso."

E voi, invece, cosa ne pensate delle parole di Hamilton? La W-13 è realmente in difficoltà o su pista si rivelerà essere una macchina del tutto differente rispetto ai test? Lo stesso Mattina Binotto, e non solo, aveva recentemente spiegato quanto la Mercedes si trovasse in una situazione progettuale avanzata di qualche mese rispetto ai piani di Ferrari. Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.