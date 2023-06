Lewis Hamilton vuole un rinnovo faraonico con Mercedes: ecco la cifra 'monstre' chiesta

Torna d'attualità il futuro contrattuale di Lewis Hamilton. Dopo essere stato accostato fortemente alla Ferrari, il 7 volte campione del mondo sarebbe ora in procinto di rinnovare il proprio accordo con Mercedes a cifre pazzesche.

Nella stagione attuale di Formula 1, che come da date del campionato 2023 prevede il Gp d'Austria il prossimo weekend, Lewis Hamilton sembrerebbe senza dubbio essere tornato in auge rispetto a quanto avvenuto nella nefasta stagione 2022, la prima dopo anni senza alcuna vittoria e nemmeno una pole position.

Nel corso del torneo attuale l'inglese sta lottando con Sergio Perez e Fernando Alonso per il secondo posto in classifica dietro l'inarrivabile Max Verstappen, chiaro indizio di come il fenomeno di Stevenage sia ancora uno dei più forti in assoluto.

“Non abbiamo nulla da dire in particolare, non ci sono grandi novità”, ha detto di recente Hamilton parlando del suo futuro, mentre il team principal Mercedes, Toto Wolff, ha aggiunto: “E’ un peccato discutere di soldi con Hamilton”.

Eppure, secondo quanto raccolto dal tabloid britannico Daily Mail, sarebbero proprio i soldi l'ago della bilancia nel prolungamento contrattuale, e le cifre richieste dal pilota della stella non sono proprio “bruscolini”.

Lewis Hamilton, stando ad indiscrezioni, vorrebbe infatti un bonus da ben 15 milioni di sterline, circa 17 milioni di euro, nel caso in cui dovesse tornare a conquistare il mondiale di Formula 1. Inoltre, chiede un ruolo di brand ambassador in Mercedes per dieci anni al termine della sua carriera da pilota per ben 20 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro), oltre ad un ingaggio annuale da 50 milioni di sterline, 58 milioni di euro annui.

Tenendo conto di un contratto della durata di 5 anni, facendo un breve calcolo il prolungamento di Hamilton costerebbe a Mercedese ben 537 milioni di euro compreso il ruolo di brand ambassador e un eventuale titolo conquistato.

“Lewis vuole cinque anni, e se fosse solo un anno di proroga non credo che lo accetterebbe”, ha detto una fonte anonima al Mail, "Potrebbero aver bisogno di raggiungere un compromesso perché, mentre George Russell ha probabilmente fatto pace con l'idea che Lewis sia nel giro per un paio d'anni, potrebbe non accettare di essere all'ombra del suo compagno di squadra così a lungo termine”.

Quindi ha concluso: “C'è sempre un'attrazione per la Ferrari, ma Lewis probabilmente penserà che la sua unica speranza di vincere il suo ottavo titolo è di restare dov'è”.