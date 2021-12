Lewis Hamilton vende la sua Pagani Zonda 760LH dopo solo 1000 km percorsi

Se da una parte Verstappen vende la sua Honda Civic Type R donando i proventi in beneficienza, dall’altra il suo acerrimo rivale Sir Lewis Hamilton ha venduto la sua Pagani Zonda 760LH a sette anni dall’acquisto a un acquirente ignoto.

Il pilota britannico sette volte Campione Mondiale di Formula 1 ha tenuto la Pagani Zonda 760LH nel suo garage a Monaco dal 2014 e l’ha guidata per quasi 1.000 chilometri, principalmente nelle strade cittadine del Principato e in Francia. Questo specifico modello è il secondo costruito della serie 760 e, stando al profilo Instagram thezondaregistry, si tratta di una delle 5 Pagani Zonda 760 ufficialmente registrate dal produttore.

Sempre riprendendo il post di thezondaregistry, che ha riportato la notizia della vendita due giorni fa, “Sir Lewis ha preso in consegna la 760LH nel 2014. L'auto termina la sua proprietà con lui con meno di 1000 km in quei 7 anni. Lewis ha effettivamente avuto un piccolo "scontro con il muro" con questa vettura diversi anni fa. L'auto è rimasta minimamente danneggiata. Dotato del motore 7.3S sin dalla sua nascita, l'LH non rappresenta aggiornamenti alle sue specifiche sin dalla sua costruzione. Anche la LH non era una ricostruzione di una Zonda precedente. L'auto è ora nel Regno Unito”.

Si ricorda, infatti, che Hamilton si scontrò a bassa velocità con un muro nel 2015, ma che fortunatamente il veicolo ha riportato danni minimi. Acquistata per circa 1,5-2 milioni di Dollari al tempo, dovrebbe essere stata venduta a un prezzo notevolmente superiore a causa della sua unicità e storia.

