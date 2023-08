Lewis Hamilton, ufficiale il rinnovo del contratto: con Mercedes fino ai 40

Il contratto di Hamilton con la Mercedes, per cui gareggia dal dal 2013, sarebbe dovuto terminare alla fine di quest'anno, ma da tempo si prevedeva che sarebbe stato prolungato. Il pilota inglese ha firmato un nuovo biennale che lo legherà al team fino al 2025.

L'estensione del contratto di Hamilton ha richiesto un lungo lavoro e il team ha riflettuto a lungo su quando annunciare il proseguimento della collaborazione tra il pilota e Mercedes. Per un periodo sono circolate voci riguardo a un possibile e inaspettato passaggio a un'altra squadra; in particolare, Ferrari in primis, avrebbe valutato l'opportunità di presentargli un'offerta prima del Gran Premio del Monaco di quest'anno.

Queste speculazioni avevano guadagnato terreno dopo che Toto Wolff, in una conferenza a New York prima del Gran Premio del Canada, aveva affermato che il nuovo accordo di Hamilton sarebbe stato annunciato entro "giorni", ma questa previsione non si era avverata. Gli addetti ai lavori del team continuavano a ripetere che il ritardo era dovuto esclusivamente a questioni legali tipiche legate ai contratti.

Nel mentre questa stagione prende ormai una strada ben chiara (ecco quando Verstappen potrebbe laurearsi campione del mondo), oggi ogni dubbio sui rapporti interni del team Mercedes, è stato definitivamente dissipato con il rinnovo ufficiale che legherà Lewis Hamilton al proprio team fino allo scadere del quarantesimo compleanno del pilota.

"Come pilota, combina una velocità tagliente con la tenacia di un vero combattente. Ma porta anche un'intelligenza e un'attenzione ai dettagli che lo aiuteranno a continuare a crescere, svilupparsi e migliorare ulteriormente […] è una scelta naturale per la squadra e siamo lieti di aver prolungato il rapporto per i prossimi anni." Ha dichiarato Toto Wolff.

In casa Redbull anche Sergio Perez ha recentemente rinnovato il proprio contratto, che lo legherà con il team austriaco fino al 2024.