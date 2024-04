Lewis Hamilton torna alla guida della Nissan GT-R: la nuova impresa a bordo della R34

L'attuale pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, ha un vizio: a volte sente l'esigenza di "sfogarsi" a bordo di una Nissan GT-R. Lo diciamo perché non è la prima volta: tempo fa vi parlammo della storia di una GT-R noleggiata in Giappone dal pilota inglese che la restituì non proprio in condizioni ottimali.

In quella passata occasione, Hamilton rivelò che il noleggio dell'auto (o meglio: il risultato di ciò che comportò) non andò giù alla società Omoshiro Rent-A-Car. Tuttavia, sembra che Hamilton non abbia dato peso alle critiche, poiché ha recentemente ripetuto l'esperienza, ancora una volta attraversando Tokyo con una Nissan Skyline GT-R R34. La differenza principale rispetto alla sua precedente incursione è che questa volta Hamilton ha optato per una GT-R R34 color "Bayside Blue", simile a quella usata da Brian O'Conner nel film "Fast and Furious: solo parti originali".

Il video, girato dallo stesso cameraman dell'anno precedente, Tim McGurr (noto come 13witness sui social media), mostra Hamilton al volante della Skyline, mentre guida sotto una pioggia incessante attraverso le strade di Tokyo, sfrecciando lungo la Shuto Expressway e facendo acrobazie in un parcheggio vuoto. Rispetto al video precedente, questa volta l'approccio è più discreto e la qualità della registrazione è superiore, rendendo l'intera esperienza simile a un teaser pubblicitario.

L'attuale Nissan GT-R sembra stia affrontando un declino persistente, con vendite che hanno raggiunto livelli minimi storici nel primo trimestre di questo 2024, con solo un'auto venduta al giorno. Questo declino è attribuito ad un aumento significativo del prezzo nel corso degli anni senza un miglioramento proporzionato delle prestazioni dell'auto. Sebbene il modello abbia suscitato interesse come sportiva accessibile al momento del lancio nel 2007, il suo costo attuale supera notevolmente quello di 17 anni fa.

