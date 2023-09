Lewis Hamilton stufo degli errori della direzione di gara: 'Bisognerebbe affidarla all'IA'

Lewis Hamilton ha avanzato una proposta per migliorare la Formula 1 che quasi sicuramente farà discutere i più. Secondo lo stesso sette volte campione del mondo la direzione di gara dovrebbe essere affidata all'IA, l'intelligenza artificiale.

Già qualche settimana fa Lewis Hamilton aveva proposto una regola anti Red Bull per “salvare” il campionato 2024 di Formula 1, cosa che aveva attirato non poche critiche, e negli scorsi giorni è tornato a parlare in vista del mondiale futuro.

Lo stesso ha puntato il dito contro alcune direzioni di gara un po' discutibili a cominciare da quanto accaduto due settimane fa a Singapore, quando Max Verstappen non venne sanzionato durante le qualifiche dello stesso Gp asiatico uscendone "illeso".

Uno dei direttori di gara presenti sul circuito, Matteo Perini, si è assunto la responsabilità di quanto accaduto, spiegando a mente fredda che “Max Verstappen avrebbe dovuto essere penalizzato con 3 posizioni in griglia” dopo i disagi ai box e in pista. Carlos Sainz in quell'occasione dichiarò stizzito: “E' un peccato che il ragazzo che domina e vince ogni gara sia quello che se la cava più facilmente, mentre tutti gli altri quest'anno hanno già avuto penalità”.

Insomma, una ferita ancora aperta come dimostrato dalle dichiarazioni del pilota Mercedes: “Penso che dobbiamo iniziare a pensare all’intelligenza artificiale per questo genere di cose, in modo da poter prendere delle buone decisioni”, ha detto Lewis Hamilton, che da poco ha rinnovato il suo contratto con le frecce d'argento.

Quindi l'inglese ha ribadito il concetto: “Vorrei vedere se l’intelligenza artificiale possa fare un lavoro migliore”. Nella mente del pilota vi sarà senza dubbio anche la controversa gara di Abu Dhabi del 2021, un gp folle che decretò Max Verstappen campione del mondo praticamente all'ultimo giro dopo l'ingresso della safety car, episodio che ancora oggi fa discutere. Difficile comunque che l'uomo venga sostituito da una macchina in Formula 1, per lo meno non in tempi brevi.