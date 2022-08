Lewis Hamilton è sicuro: 'Niente ritiro dalla F1 fino a quando non sarò esausto'

L’annuncio del ritiro di Sebastian Vettel dalla Formula 1 alla fine della stagione 2022 ha fatto sollevare qualche domanda negli appassionati: ma gli altri membri della “vecchia guardia” quando lasceranno le monoposto? Se da una parte Alonso ha firmato un contratto con Aston Martin, dall’altra c’era l’incognita di Lewis Hamilton.

Il sette volte campione del mondo ha proprio parlato del suo futuro nel Campionato Mondiale di F1 poco dopo l’annuncio di Vettel su Instagram, durante il weekend del Gran Premio di Ungheria: “Penso che sia un promemoria del fatto che sono in quella parte della mia carriera in cui le persone con cui ho escogitato e con cui ho corso per così tanto tempo inizieranno a fermarsi. Prima che tu te ne accorga, Fernando non sarà qui. E poi, chi c'era dopo? Sarò il più vecchio immagino! Ma no, non mi ha fatto pensare a questo [pensionamento]”.

Il suo pensiero attuale è dunque rivolto completamente al miglioramento della sua fedelissima Mercedes: “Sento di avere ancora molto da fare”, ha dichiarato. Egli ha poi aggiunto che non andrà via dalla Formula 1 fino a quando non sarà completamente esausto; quindi, fino a quando non avrà completamente perso la motivazione per continuare, ma crede anche che quel momento non sia così vicino. Per ora, quindi, potremo continuare a vederlo con la Mercedes fino al 2023 e, magari, anche dopo.

Giusto ieri, invece, egli ha concesso qualche parola sul GP di Abu Dhabi che gli è costato il mondiale.