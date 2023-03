Lewis Hamilton si separa da Angela Cullen: un addio pesante per il pilota Mercedes

Lewis Hamilton dovrà affrontare il mondiale di Formula 1 2023 senza il suo angelo custode. Nelle scorse ore il 7 volte campione del mondo ha infatti annunciato la separazione da Angela Cullen, sua fisioterapista da 7 anni.

Attraverso un toccante post Instagram il pilota Mercedes ha fatto sapere: “Angela è stata al mio fianco portandomi ad esprimere la mia miglior versione. Sono un atleta più performante e una persona migliore grazie a lei. Per questo motivo spero che tutti voi vi uniate a me oggi nell’augurarle il meglio in quelli che saranno i suoi prossimi passi in futuro, con l'obiettivo di continuare a realizzare i suoi sogni. Grazie di tutto ‘Ang’, non vedo l’ora di scoprire cosa ti riserverà il futuro”, parole a corredo di una bella immagine che ritrae i due sorridenti.

Angela Cullen, fisioterapista 48enne neozelandese, non ha presenziato come sempre al fianco di Hamilton a Jeddah, di conseguenza il pilota britannico è stato costretto in qualche modo a fare chiarezza vista l'assenza rumorosa.

"A qualunque ora, la trovo sempre positiva, non l'ho mai sentita pessimista. Per me è molto importante circondarsi di persone piene di energia”, ha raccontato Hamilton parlando con il sito ufficiale della Formula 1.

La loro liason era iniziata a fine 2016 dopo che Lewis lamentava un dolore a spalle e collo: da quell'anno i due non si sono più lasciati, e Angela Cullen gli è stata a fianco anche durante le manifestazioni di piazza contro il razzismo a seguito dell'omicidio di George Floyd.

"Esattamente sette anni fa in questo giorno ero in piedi nel paddock della F1 per la prima volta al GP d'Australia – la replica della fisioterapista - oggi sono entusiasta di condividere che sto per partire per la mia prossima avventura. Sono così grata per aver avuto questo incredibile viaggio in F1 e so che la mia storia continuerà. Grazie al team Mercedes, che è stato la mia famiglia negli ultimi sette anni. E a Lewis Hamilton, il più grande di tutti i tempi. È stato un onore e un piacere stare al tuo fianco, sono così orgoglioso di te e di tutto ciò che hai raggiunto. Grazie per avermi sostenuto, per aver creduto in me e per avermi mostrato il potenziale illimitato che tutti abbiamo dentro di noi. Non vedo l'ora di assistere al tuo prossimo capitolo. Non c'è nulla che tu non possa fare".

Sulla separazione si è espresso anche Toto Wolff che ha rilasciato delle parole un po' enigmatiche: “Penso che in ogni squadra non vi sia una situazione che si possa congelare, perché tutti sviluppiamo come persone. Sviluppiamo anche come organizzazione e se le cose non funzionano più, allora dobbiamo essere onesti a riguardo e cambiare. Angela sarà sempre la mascotte della squadra. È l'unica che ha una voce più forte di un'auto in partenza! Ma, se questo è ciò che Hamilton ha deciso, lo sosterremo sempre assolutamente, qualunque direzione voglia prendere".

Un addio senza dubbio pesante per Lewis Hamilton, che sta già meditando sul suo futuro dopo un inizio di stagione deludente. Il pilota vuole vincere l'ottavo titolo e sono molti coloro che sono pronti a scommettere su un suo addio alle frecce d'argento, come Martin Brundle, convinto che Hamilton possa approdare in Ferrari.