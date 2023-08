Lewis Hamilton: 'Se avessi io la Red Bull di Sergio Perez...': che mondiale di F1 sarebbe?

I litigi fanno parte della competitività e succede anche tra membri dello stesso team, come nel caso della polemica sulla disparità di trattamento tra Sainz e Leclerc. Stavolta, però, tocca a Lewis Hamilton e Carlos Perez.

Hamilton ha reagito alle affermazioni del pilota della Red Bull Sergio Perez, il quale aveva dichiarato che il 90% dei piloti non sarebbe capace di sfidare Max Verstappen, neppure con la stessa macchina. Perez stesso ha dovuto affrontare delle sfide riguardanti le sue prestazioni nella squadra Red Bull. Su 12 occasioni, è riuscito a superare Verstappen solo due volte, mostrando una certa incoerenza nel raggiungere lo stesso livello del suo compagno di squadra. Questo divario nelle prestazioni è stato evidente sia durante le qualifiche che durante le gare.

Hamilton non ha preso alla leggera i commenti di Perez riguardanti Max Verstappen e i suoi commenti su Lambiase nel GP di Belgio: in un'intervista, il pilota Mercedes ha sottolineato che Verstappen non avrebbe avuto un margine così ampio se fosse stato al posto di Perez nella macchina di Formula 1. Hamilton ha espresso il desiderio di essere veloce come Verstappen e di avere una macchina altrettanto veloce, ma ha anche rilanciato dicendo che, se avesse guidato la stessa vettura di Perez, Verstappen non avrebbe potuto godersi gli stessi risultati positivi che sta ottenendo attualmente.

Ultimamente Hamilton si è ritrovato ad affrontare non pochi problemi con la sua Mercedes W14. I recenti aggiornamenti hanno impegnato duramente il team, che ancora deve trovare la quadra giusta per mettere il pilota nelle condizioni migliori. Hamilton ha dichiarato anche che, in seguito al GP del Belgio, il team avrà molto a cui pensare:

"Oggi è stata una gara tranquilla per me, con poche cose in corso. Non sono riuscito a tenere il passo con le vetture davanti a me e ho faticato all'inizio. Sappiamo che il retrotreno è il nostro problema più grande e poi abbiamo ho avuto qualche rimbalzo questo fine settimana, alla fine stavo tenendo la Ferrari di Charles Leclerc a pochi secondi, ma non sono riuscito ad avvicinarmi di più."

"È stato bello avere il distacco dalla macchina dietro e tentare di fare il giro più veloce" prosegue il pilota, "Oggi c'era raffica e difficile mantenerla in pista, ma il mio giro è stato decente. Sappiamo che abbiamo ancora del lavoro da fare fare per colmare il distacco dai primi, lavoreremo con tutti i dati che abbiamo accumulato e cercheremo di capire cosa possiamo fare per la prossima gara dopo la pausa estiva”.