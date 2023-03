Lewis Hamilton sbotta: 'W14? In Mercedes non mi hanno ascoltato'

Lewis Hamilton non è felice di come ha iniziato il mondiale di Formula 1 2023. Il pilota britannico ha chiuso al quinto posto in Bahrain, concludendo un gran premio in cui la sua W14 non è mai parsa competitiva.

Una prestazione magra quella di Mercedes, che sta facendo dubitare sul futuro Lewis Hamilton, il cui contratto, non va dimenticato, scadrà al termine del mondiale iniziato lo scorso weekend.

A conferma del clima non proprio idilliaco che presumibilmente si sta vivendo in queste ore presso la scuderia delle frecce d'argento, le parole rilasciate alla BBC da parte dello stesso pilota britannico, che ha fatto chiaramente capire come i tecnici e gli ingegneri non l'abbiano ascoltato sulla realizzazione della Mercedes W14.

Hamilton aveva sottolineato tutto quello che non andava nella monoposto 2022 ma il team ha deciso di dare vita ad una vettura tutto sommato simile a quella deludente della scorsa stagione. "L'anno scorso ho detto delle cose – ha spiegato Hamilton - ho detto dei problemi che ci sono con la macchina. Ho guidato tante auto nella mia vita. Quindi so di cosa ha bisogno un'auto, so di cosa non ha bisogno un'auto. E credo che sia una questione di responsabilità. Si tratta di ammettere la propria responsabilità e di dire: 'Sì, sapete una cosa? Non ti abbiamo ascoltato'. Non è più come prima. E dobbiamo lavorare".

E ancora: "Dobbiamo esaminare l'equilibrio attraverso gli angoli. Guardare tutti i punti deboli e riunirci come una squadra. Questo è quello che facciamo. Siamo ancora pluricampioni del mondo, lo sapete. Non hanno fatto bene questa volta, non hanno fatto bene l'anno scorso, ma questo non significa che non si possa fare bene in futuro".

In ogni caso per Hamilton non è tutto da buttare in questo debutto di Mercedes nel campionato 2023: “Mi sono divertito, mi piace guidare e non c'era nessun rimbalzo, il mio cervello è intatto. Tutte le mie otturazioni sono ancora... i miei denti sono ancora in bocca, non ho dolori alla schiena. Quindi, in generale, mi sono goduto la gara".

Il pilota ha concluso: "E mi è piaciuto il fatto che sono riuscito a fare un paio di battaglie, ed è stato vicino, ma non del tutto. Ho avuto modo di prendere molte auto come questa, soprattutto ai tempi della McLaren. Non so quando e come riusciremo a cambiare le cose. Ma dovrà succedere". A questo punto non ci resta che capire cosa accadrà in Arabia Saudita, Gp che si correrà, come da date del campionato di Formula 1 2023, nel weekend del 17-19 marzo.