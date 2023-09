Lewis Hamilton e il racconto shock: 'Ho rischiato di morire'. Ma non per colpa della F1

Il 7 volte campione del mondo della Formula 1, Lewis Hamilton, fresco di rinnovo del contratto con Mercedes, ha rischiato di morire ma non per colpa di una monoposto di Formula 1. Il talento di Stovenage stava perdendo la vita mentre faceva surf.

Forse non tutti sanno che la star del Circus è un grande appassionato di surf ed inoltre è molto amico di Kelly Slater, star a stelle e strisce della tavola. Proprio insieme alla leggenda vivente del surf il pilota di Mercedes ha vissuto un'esperienza che descrivere da brividi è dir poco, e ne ha parlato con i microfoni di Robb Report: sappiate solamente che la star delle quattro ruote ha rischiato di morire.

L'episodio incriminato risale a due anni fa, quando Hamilton si trovava in quel di Pipeline, nelle isole Hawaii. La località forse non vi dirà nulla ma per tutti gli appassionati del surf rappresenta una delle mete più ambite, dove bisogna surfare almeno una volta nella vita.

Quest'anno, proprio a Pipeline, si è svolta tra l'altro la prima tappa del Championship Tour di World Surf League, dove il nostro Leonardo Fioravanti ha raggiunto una storica finale, come ricorda La Gazzetta dello Sport.

"C'erano onde da quasi 8 metri – il racconto thriller di Hamilton - Kelly mi diceva: 'Non mi sembra possibile che tu possa entrare in acqua'". Guai a sfidare il pilota Mercedes, che abituato a sfrecciare a 340 km/h per i circuiti di mezzo mondo, non si è lasciato intimorire da quantità ingenti di acqua.

Di conseguenza ha preso sotto braccio la sua tavola ed è entrato in acqua: "Sono sempre stato un amante dei rischi: quando qualcuno dice 'non puoi arrampicarti su quell'albero', io lo scalerò. Anche se quasi sicuramente cadrò giù".

E ancora: "Era un enorme tubo, Kelly era davanti a me. Dovevo solo assicurarmi di non farmi risucchiare. Così mi sono tuffato, mi sono aggrappato alla barriera corallina e ho pregato. Potevo sentire l'onda atterrare dietro di me, era come una bomba che esplode. La mia tavola è stata strappata e divisa a metà. Ho pensato di essere molto vicino alla fine. Ma questa cosa, per qualche motivo, mi eccita".

L'incidente ovviamente non ha fermato la passione di Hamilton, al centro di un gossip con Shakira negli ultimi mesi: "Quando ero più giovane, in pista ero spericolato. Ho corso molti rischi e sono stato fortunato a non infortunarmi. Ora riesco a misurare il rischio in modo più intelligente. Sono sempre stato bravo a conoscere il mio limite e il mio limite è più alto di quello della maggior parte delle persone. E mi sono sempre sentito a mio agio quando sono vicino al limite".