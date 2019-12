Lewis Hamilton ha provato la Mercedes-AMG One:"È un proiettile"

Lewis Hamilton di macchine veloci se ne intende eccome, e il britannico sei volte campione del mondo di Formula 1 ha espresso la sua attendibile opinione sulla imminente Mercedes-AMG Project One dopo averla testata.

La supercar elettrica made in Germany è attualmente ancora in sviluppo, ma per Hamilton:"E' come un proiettile. La velocità che raggiunge è incredibile. Il sound è più o meno lo stesso di quello delle auto da gara."

Nel video in alto, che avrete sicuramente già visto, non si parla di specifiche, ma ci permette di dare un'occhiata ravvicinata ad un esemplare camuffato, che rimane abbastanza fedele a quello mostrato nel 2017 al Salone di Francoforte. Le uniche modifiche riguardano piccole rivisitazioni della fascia anteriore e della presa d'aria sul tetto, oltre agli scarichi a quattro bocche posizionati al centro del paraurti a sostituire quelli originali, che consistevano in una grossa scappatoia posizionata al di sopra di altre due più piccole. Chiaramente da qui al debutto potrebbero essere apportati altri cambiamenti, e per questo motivo restate sulle nostre pagine per gli aggiornamenti.

Ma passiamo ai numeri: la vettura ibrida monterà un motore termico V6 da 1,6 litri e aiutato da quattro propulsori elettrici, a garantire un sistema di trazione all-wheel drive ed una potenza complessiva di ben 986 cavalli. Il suo range esclusivamente elettrico si attesta a 25 chilometri, ma l'efficienza non è la chiave di lettura della Mercedes-AMG One, che fa leva principalmente sulle prestazioni. Infatti è capace di un scatto da 0 a 200 km/h in meno di 6 secondi, e di una velocità massima segnalata essere superiore ai 350 km/h.

A causa delle complessità del powetrain la vedremo in strada solo a partire dal 2021, ma adesso vi rimandiamo ad alcune tra le migliori feature tecnologiche inserite nelle vetture proprietarie Mercedes, dategli un'occhiata. C'è da sottolineare che tra esse spicca il recente Emotion Start, che permetterà alla vostra macchina di avere un ruggito potentissimo.