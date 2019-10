Lewis Hamilton pronto a cambiare la sua Maybach per una Mercedes EQC elettrica

Il campione di Formula 1 Lewis Hamilton starebbe pensando di acquistare una nuova Mercedes-Benz EQC elettrica, rinunciando di fatto a utilizzare la sua sportiva Maybach.

Parlando a una conferenza stampa del Gran Premio del Messico, il campione ha confermato l'intenzione di voler cambiare alcune auto del suo garage per prendere un nuovo SUV elettrico EQC di mamma Mercedes. Molti appassionati pensano si tratti soltanto di una trovata commerciale, visto che il nuovo EQC sta arrivando sui mercati proprio in queste settimane, inoltre perfetto trampolino di lancio per la Formula E, dove Mercedes ha fatto diversi investimenti tramite il team HWA Racelab, ma non è così.



Hamilton ha infatti confermato di non essere per nulla interessato a gareggiare nel campionato elettrico, per lui si tratterebbe di semplici "politiche ambientali". Il pilota sta infatti cercando di vivere in modo "carbon neutral", utilizzando meno risorse fossili possibile. Già da qualche anno ha iniziato una dieta vegetariana, ha inoltre ridotto i suoi viaggi e venduto il suo jet privato; da tempo inoltre guida un'auto elettrica per i suoi principali spostamenti, dunque si tratterebbe di un discorso più profondo e radicato.



Tutto questo ovviamente ha attirato più di una critica, poiché gareggiando in Formula 1 lo stesso Hamilton non fa che essere emblema dei carburanti fossili e dell'inquinamento, bisogna però separare la vita privata di ognuno dalla sua professione. Come lui anche il pilota-youtuber Nico Rosberg si è molto avvicinato alle auto elettriche negli ultimi anni, arrivando persino a Elon Musk per la guida della nuova Model S P100D+ al Nürburgring.