Lewis Hamilton pronto all'approdo in Ferrari? 'Solo il tempo ce lo dirà'

Nelle sue ultime dichiarazioni Lewis Hamilton si dimostra fedele alla scuderia Mercedes, ma al contempo sembra lasciare un piccolo varco ad un suo eventuale passaggio in Ferrari.

Il pilota britannico, cinque volte campione del mondo, ha rilasciato delle affermazioni degne di nota durante un'intervista per Autosport, noto portale automobilistico. Di certo il campione deve tanto alla scuderia tedesca, visti i quattro titoli iridati ottenuti a bordo della monoposto della sua Freccia d'Argento. Le voci di corridoio però lo accostano da anni al "team rosso", il più desiderato di tutti. Lo stesso Toto Wolf, boss della scuderia tedesca, ha ammesso che "probabilmente ogni pilota vuole" correre almeno una volta in Ferrari.

Ma adesso bando alle ciance ed eccovi riportate le parole di Hamilton pronunciate durante il week-end del Gran Premio di Monza:"Devi pensare, quando sei in Mercedes, che fai parte di una famiglia. Quindi potrei concludere al 100% la mia carriera qui. Le Ferrari le guido sulla strada."

"Se sarei deluso di non aver mai guidato una Ferrari? Non penso ci si possa dilungare sulle cose che non si conoscono, in verità. Amo il colore (della monoposto), puoi avvertire la passione della folla, del team quando si trova sotto il podio, è un qualcosa di diverso. Ma è destino, e non so se sia nei piani per il mio futuro. Solo il tempo ce lo dirà."

Nonostante abbia detto di non avere in mente di lasciare Mercedes, ha in realtà ammesso che Ferrari potrebbe essere un'opzione, probabilmente l'unica in caso di divorzio con la propria scuderia.

"In realtà quando vengo qui (a Monza) molti fan di Ferrari mi chiedono di venire in Ferrari, e molti di loro mi inviano messaggi con scritto:'Io sono un fan di Ferrari ma ti rispetto'". Con queste parole ha concluso l'intervista pluricampione del mondo.

Non sarà una cosa molto facile da realizzare, visto il legame e soprattutto i contratti che legano Sebastian Vettel e Charles Leclerc con la loro scuderia, ma chissà, in futuro tutto può accadere.

Proprio a Monza, pochi giorni fa, la Ferrari è tornata a trionfare nel GP di casa dopo ben 9 anni, grazie alla straordinaria prestazione del pilota monegasco Charles Leclerc. Infine, cosa ne pensate del fatto che Mercedes-AMG sarebbe in procinto di realizzare una One in favore di Hamilton?