Lewis Hamilton positivo al Coronavirus: salterà il GP del Bahrein

Anche Lewis Hamilton si è ammalato di Coronavirus. A ufficializzare la notizia è stata la FIA, la Federazione Internazionale dell’Automobile, su Twitter.

Il campione del mondo per sette volte, pilota di Mercedes, si trova ora in isolamento, sempre la FIA però ha fatto sapere che non ci saranno ripercussioni sull’imminente Gran Premio del Bahrein - che si correrà il prossimo weekend a Sakhir.

Evidentemente però il fenomeno della scuderia tedesca dovrà rimanere a casa, come ha confermato anche la stessa Mercedes: "Ci dispiace annunciare che Lewis Hamilton è risultato positivo al COVID-19 e non potrà partecipare al GP di Sakhir di questo fine settimana. Lewis è stato testato tre volte la scorsa settimana e ha restituito ogni volta un risultato negativo, l'ultimo dei quali è arrivato domenica pomeriggio al Bahrain International Circuit come parte del programma di test standard del fine settimana di gara.”

”Tuttavia si è svegliato lunedì mattina con sintomi lievi. Lewis ha quindi fatto un ulteriore test che ha restituito un risultato positivo. Lewis si sta ora isolando in conformità con i protocolli COVID-19 e le linee guida delle autorità sanitarie pubbliche in Bahrain. A parte i sintomi lievi, Lewis si sente bene e in forma, l'intera squadra gli invia i migliori auguri per una rapida guarigione".

