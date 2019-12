Lewis Hamilton passerà in Ferrari, Eddie Jordan ne è assolutamente certo

I rumors riguardanti un matrimonio tra Lewis Hamilton e la Ferrari si susseguono da mesi ormai. Lo stesso campione britannico, in una recente intervista, non aveva completamente negato l'ipotesi, che col tempo sembra farsi sempre più concreta.

Infatti Eddie Jordan, le cui previsioni raramente si sbagliano, ci scommetterebbe tutto su questa eventualità. Lo ha rivelato in un'intervista per i ragazzi di TopGear:"Sarebbe il momento giusto per Lewis di passare in Ferrari (il 2021). Sta per giungere alla conclusione della sua carriera, ma vuole ancora vincere il suo sesto, e forse non ultimo, titolo."

"Ma il vero motivo per il quale credo che Lewis andrà alla Ferrari nel 2021 è che il contratto di Toto Wolff scade alla fine del prossimo anno. Lo sa che un futuro a lungo termine di Mercedes in Formula 1 non è una certezza. Senza alcun dubbio, Lewis ha menzionato il contratto di Toto in più di una occasione, una cosa inusuale per un pilota di F1. Lewis andrebbe in Ferrari solo se qualcuno lo proteggesse dalla possibilità di venire scalzato da Charles Leclerc. In questo modo Ferrari potrebbe portare in casa anche Toto."

Tra le altre cose Eddie ha fatto notare che Ferrari ha a disposizione una vasta schiera di giovani piloti talentuosi dalla quale poter pescare:"Ma quello che non posseggono è la persona al muretto in grado di guidare il team, in termini di strutturazione della strategia di gara. Toto lo sa. Le corse ce l'ha nel sangue, e gli piacerebbe molto avere un brand come Ferrari all'interno del suo curriculum."

Quindi, ricapitolando, per tutti questi motivi Eddie Jordan è "assolutamente certo che nel 2021 Lewis Hamilton passerà alla Ferrari." Dal nostro canto aggiungiamo che sarebbe un momento peculiare per farlo, poiché per quella data è prevista una grossa rivoluzione nell'ingegneria delle monoposto e non solo, che andrà certamente a rimescolare un mazzo di carte che corrisponde alle gerarchie prestazionali viste fino a questo momento.

Il team Racing Point non è affatto contento dei cambiamenti in arrivo, infatti ha fatto sapere che le vetture future saranno "quasi impossibili da progettare".