Lewis Hamilton ci parla del suo scopo nella vita, tra veganesimo e Vision EQS

Tutti conosciamo Lewis Hamilton. Il pilota britannico della Scuderia Mercedes AMG F1 ha vinto tutto quello che poteva vincere, è stato sei volte campione del mondo di Formula 1 e si avvia a distruggere ogni record della categoria.

Difficile quindi che un appassionato di motori non abbia mai seguito le gesta del campione, il quale però molto spesso ha provato grazie alla sua fama a mettere al centro dell'attenzione delle tematiche importanti, come quella del razzismo o della sostenibilità ambientale delle nostre azioni.

E' estremamente recente infatti la sua spinta per una livrea tutta nera da cucire sul corpo della monoposto di Formula 1 2020 e la sua adesione per il movimento antirazzista denominato "Black Lives Matter". Adesso invece Hamilton è tornato su un tema che più volte ha esposto anche in passato, e cioè quello della spinta verso la sostenibilità. Nello spot visibile in alto Lewis ha parlato in questi termini:"Quando guarderò indietro a questi ultimi 20 anni, la parte motoristica vedrò le gare come una singola parte del mio percorso."

"Non siamo qui senza uno scopo, non siamo qui per nulla. Ho deciso quindi di diventare vegano e di sensibilizzare per uno stile di vita più coscienzioso, e ogni cosa che che tocco in linea di massima deve andare nella giusta direzione riguardo la sostenibilità. Vorrei poter guardare indietro pensando di aver aiutato a cambiare l'industria a essere diversificata ed a costituire parte del cambiamento per un mondo più pulito, e quindi non mollerò e continuerò a lottare."

Insomma, il nuovo spot della Mercedes-Benz VISION EQS (700 km di autonomia confermati) non avrebbe potuto scegliersi un alleato migliore per divulgare il giusto messaggio. A ogni modo, per chi non lo sapesse, la vettura appena citata servirà alla casa automobilistica tedesca a tracciare una linea di separazione netta tra passato e futuro, dove l'elettrificazione e un sistema produttivo Carbon Zero saranno fondamentali.