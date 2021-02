Lewis Hamilton e Mercedes F1 ancora insieme, ufficiale l'accordo

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton sarà ufficialmente nella griglia della stagione di Formula 1 2021. Dopo mesi di stallo alla messicana il pilota britannico trova l'accordo per un solo anno con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Sia Hamilton che Mercedes avevano più volte ribadito che l'accordo fosse pura formalità, eppure dal 1 gennaio 2021 Hamilton non era più nel libro paga Mercedes e le voci di corridoio non escludevano totalmente un assurdo divorzio tra le due parti. Oggi arriva l'annuncio ufficiale, un'altra stagione colma di significati: potrebbe essere l'ottavo titolo di Lewis Hamilton, numero con cui supererebbe l'attuale record Michael Schumacher, e il sigillo finale di Mercedes-AMG nell'era V6 ibrida, per sancire un dominio totale.

“Sono entusiasta di iniziare la nona stagione con i miei compagni di squadra Mercedes”, ha detto Hamilton. “Il nostro team ha realizzato cose incredibili insieme, non vediamo l'ora di consolidare ulteriormente il nostro successo, cercando di migliorare sia dentro che fuori dalla pista”. Mercedes ha confermato che il nuovo accordo vedrà maggiore impegno del team su temi molto cari al campione inglese, quali diversità ed inclusione: “Sono orgoglioso di dire che quest'anno stiamo protraendo questo sforzo lanciando una fondazione dedicata alla diversità e all'inclusione nello sport. Sono ispirato da tutto ciò che possiamo costruire insieme e non vedo l'ora di tornare in pista a marzo”, aggiunge Hamilton.

Toto Wolff, Team Principal e CEO della scuderia, ha dichiarato: “Siamo sempre stati d'accordo con Lewis sul continuare insieme, ma l'anno insolito che abbiamo avuto nel 2020 ha comportato più tempo per completare il processo”.

Lewis Hamilton sfiorò il primo titolo da rookie nel 2007, quando arrivò ad un solo punto in classifica dal vincitore Kimi Raikkonen. Dopo il mondiale del 2008 su McLaren il pilota britannico ha conquistato sei titoli in Mercedes: dal 2014 al 2020, ad esclusione della stagione 2016, dove il compagno di squadra Nico Rosberg ebbe la meglio. Attualmente ha in bacheca 95 vittorie, 98 pole position e 53 giri veloci. Nel dicembre 2020 Hamilton è perfino diventato Cavaliere del Regno Unito.