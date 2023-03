Lewis Hamilton imbarazzato: 'Red Bull 2023 auto più veloce mai vista'

Lewis Hamilton è rimasto letteralmente impressionato, come del resto tutti noi, dello strapotere Red Bull dimostrato in queste prime due gare ufficiali del mondiale di Formula 1 2023. Il pilota Mercedes non ha usato mezzi termini nel descrivere la RB19.

''Non ho mai visto un'auto così veloce – ha detto il 7 volte campione del mondo - quando eravamo veloci, non eravamo così veloci. Penso che questa sia l'auto più veloce che abbia mai visto, soprattutto rispetto al resto del gruppo”.

Hamilton è rimasto letteralmente a bocca aperta quando ha subito il sorpasso dal campione in carica: “Non so come o perché, ma Verstappen mi ha sorpassato molto velocemente”. Poi ha aggiunto: “Non mi sono nemmeno preso la briga di provare a bloccarlo, perché c'era una differenza così grande. Bisogna dare credito – ha aggiunto - a ciò che ha fatto la Red Bull. Penso che il divario che hanno aperto rispetto al resto sia probabilmente maggiore di quello che abbiamo visto dalla Mercedes nel 2014. È un grave divario e immagino che tutti debbano lavorare di più”.

Secondo il compagno di squadra di Hamilton, George Russell, Red Bull vincerà tutte le gare quest'anno, ma Mike Krack, team principal dell'Aston Martin, non crede che ciò sia possibile: ''Non credo che la Red Bull riuscirà a mantenere quel vantaggio – le sue parole - abbiamo alle spalle due grandi squadre che faranno di tutto per recuperare. Quindi il mio messaggio per i fan è di essere pazienti e continuare a guardare la F1”.

Al di là dello strapotere Red Bull, il pericolo è che le altre squadre non siano all'altezza, non tanto della scuderia campione in carica, quanto di competere per il podio. Al di là di Aston Martin, sorprendente con Fernando Alonso in Bahrain e in Arabia Saudita, sia la Mercedes quanto la Ferrari sono apparse quasi dei fantasmi, e proseguendo su questa falsa riga c'è il rischio davvero di un monolodo Red Bull. A deludere è stata soprattutto la Rossa, con Leclerc che ha regalato la seconda strigliata verso i box “Sveglia!”.