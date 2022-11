Lewis Hamilton guida il nuovo Grenadier: dalla F1 all'offroad

Lo scorso 18 maggio INEOS Automotive ha ufficialmente aperto gli ordini per il nuovo Grenadier 4x4, un ritorno in grande stile che ora vede scendere in campo un assoluto protagonista del mondo della F1: Lewis Hamilton ha provato il Grenadier.

Avete letto bene, è successo davvero: il pilota di Mercedes-AMG Petronas Lewis Hamilton è stato uno dei primi fortunati a guidare un nuovo Grenadier. A godersi lo spettacolo come passeggero Sir Jim Ratcliffe, Presidente di INEOS. In alto potete vedere il video prodotto dalla società inglese, con protagonista non solo il Grenadier ma anche il sette volte campione del mondo di Formula 1 mentre affronta diversi percorso in strada e off-road.

Lewis Hamilton ha poi commentato: "Mi sto veramente divertendo a guidare questa vettura. È anche comoda, considerando le notevoli pendenze che abbiamo affrontato... sono andato a tavoletta per gran parte del tracciato e il livello di aderenza mi ha davvero colpito positivamente”. Sir Jim Ratcliffe ha invece detto: "Il Grenadier è stato progettato per dare il massimo in fuoristrada, ma il comportamento su strada va oltre le aspettative. Posso affermare con certezza che fino a oggi nessuno ha spinto più di quanto abbia fatto Lewis".

Il nuovo Grenadier ha completato gli 1,8 milioni di chilometri richiesti per il collaudo e lo sviluppo nella Valle della Morte negli Stati Uniti, tra le dune del Medio Oriente, sul noto monte Schöckl in Austria e infine al Circolo Polare Artico. In Italia la versione Station Wagon parte da 71.990 euro, mentre la Utility Wagon si può avere a partire da 63.190 euro. Per concludere: ecco gli interni del nuovo INEOS Grenadier.