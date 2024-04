Lewis Hamilton gioca a Gran Turismo 1 e come auto non poteva che scegliere lei...

Prendete una vecchia Playstation 1, aggiungeteci alcuni giochi storici di corse come Gran Turismo 1, e date il joypad in mano a Lewis Hamilton. Questo quanto fatto da Mercedes che in questi giorni ha registrato un video con il pilota di Formula 1 alle prese con dei vecchi videogame.

Lewis Hamilton, che dal 2025 sbarcherà ufficialmente in Ferrari, ha provato prima Driver dopo di che ha inserito nell'alloggiamento preposto F1 2000 e infine Gran Turismo, primo storico capitolo del videogioco di corse più amato di tutti i tempi.

Il 7 volte campione del mondo ha quindi aperto la custodia, ha inserito il disco nella PS1 e ha schiacciato sul tasto power dopo di che ha selezionato una delle vetture disponibili e non poteva che scegliere lei, quella che da molti è considerata la regina di Gran Turismo, leggasi la Nissan Skyline GT-R, nella versione R33 e di colore viola.

Hamilton ha scelto come circuito il mitico Trial Mountain, la gara fra i monti, per un'accoppiata davvero classica e che non può che far illuminare gli occhi a tutti gli appassionati. Il primo storico Gran Turismo aveva 37 auto selezionabili nella modalità arcade (quella a cui ha giocato Hamilton), e la mitica giapponese è senza dubbio una delle migliori.

Nissan, che ha venduto una GT-R al giorno in questo 2024, deve senza dubbio molto a Gran Turismo per quanto riguarda l'aura di magnificenza raggiunta dai vari modelli di GT-R, così come del resto a Fast & Furious, dove fra le tante protagoniste troviamo la mitica GT-R R34 blu di Paul Walker.

Nei primi capitoli di Gran Turismo furono diverse le Skyline GT-R introdotte in tutte le versioni e varianti, mentre nel primissimo capitolo non vi era la Mercedes (entrò solo in Gran Turismo 2), ed è per questo che probabilmente il buon Lewis non ha scelto un'auto della stella. Stesso discorso per Ferrari, che arrivò solo in GT5 e che comunque il pilota di Stevenage non avrebbe mai selezionato in un video di Mercedes.

A proposito della GT-R, un paio d'anni fa Hamilton fu sorpreso mentre guidava una R34 a noleggio per le strade del Giappone, con tanto di drift che aveva scatenato un po' di polemiche.

