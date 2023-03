Lewis Hamilton, quale futuro? Mercedes più lontana: da Aston Martin a Ferrari, le ipotesi

Quale sarà il futuro di Lewis Hamilton? Il contratto del 7 volte campione del mondo è in scadenza al termine della stagione 2023, il prossimo 31 dicembre, e il futuro appare come non mai incerto. A complicare il tutto, l'inizio di stagione negativo di Mercedes nel mondiale di Formula 1.

Toto Wolff, il team principal delle frecce d'argento, ha parlato di “giorno peggiore della nostra storia”, commentando a caldo la prestazione delle due Mercedes in Bahrain, giunte quinta (con Hamilton) e settima (con Russell).



A pesare non è stata tanto la posizione in classifica quanto il fatto che le due monoposto tedesche non siano mai state realmente competitive, finendo dietro anche ad Aston Martin e registrando un pesante distacco, quasi 51 secondi da Max Verstappen.



Wolff ha spiegato che “parlare ora dei piloti 2024 non ha senso”, ed è difficile dare torto al manager austriaco. Lewis Hamilton ha sempre detto che non ci saranno problemi nel rinnovare il suo attuale accordo, ma non va dimenticato che il pilota britannico ha l'obiettivo di vincere l'ottavo titolo in Formula 1, che gli permetterebbe di diventare il più vincente nella storia di questo sport, staccando anche Michael Schumacher.



Dopo il disastro nel 2022, in cui Lewis Hamilton non ha vinto una gara per la prima volta dal 2007, la storia potrebbe quindi ripetersi. La domanda sorge spontanea: potrai mai farcela a infrangere il record del Kaiser restando in Mercedes? Ora come ora la risposta è assolutamente negativa.



Tra l'altro c'è da fare i conti anche con una questione economica, che quando si parla di contratti non va mai messa in disparte. Hamilton pare abbia chiesto 50 milioni di sterline: ha senso per la scuderia tedesca investire tale imponente cifra, magari per un contratto triennale, sapendo che non potrà competere in tempi brevi con Red Bull? La risposta è anche in questo caso negativa, nessuno lo farebbe.



C'è però un'altra questione da affrontare. In caso di addio a Mercedes dove potrebbe accomodarsi Hamilton? Oggi come oggi tutti vorrebbero essere in Red Bull ma con Max Verstappen seduto comodissimo sul sedile della RB19, nessuno con le ambizioni di Sir Lewis oserebbe imbarcarsi in una stagione che sarebbe da thriller.



L'ipotesi Ferrari resta al momento più una fantasiosa ipotesi giornalistica che qualcosa di fattibile. Tra l'altro anche la Rossa, almeno per il momento, non sembra aver registrato prestazioni così interessanti, anche se sicuramente il divario dalla Red Bull, rispetto a quello di Mercedes, appare più sottile. Inoltre si creerebbe il problema inverso: dove finirebbe Leclerc?



C'è infine l'ultima possibilità, forse la più "concreta" ora come ora, leggasi l'Aston Martin, dove Lewis Hamilton ritroverebbe 'l'amico' Fernando Alonso, cresciuto moltissimo sui social dopo il Bahrain, e pilota con cui l'inglese ha dato vita ad una clamorosa battaglia in pista nella stagione 2007, quella che permise a Ferrari di portarsi a casa il mondiale, l'ultimo nella storia della Rossa. La situazione appare quanto mai incerta.