Lewis Hamilton fotografato al Gp di Spagna ancora con Shakira: il suo sorriso dice tutto

Shakira e Lewis Hamilton dopo la paparazzata di Miami tornano ad occupare le cronache di gossip e motoristiche. Tutta colpa di un nuovo avvistamento nel weekend, in occasione del recente Gp di Spagna.

Mentre non si placano i rumors circa un possibile sbarco di Lewis Hamilton in Ferrari, la star britannica della Formula 1 sta attirando l'attenzione in queste ultime settimane anche di coloro che sono a caccia di notizie di cronaca rosa.

A Barcellona, guarda caso, la bella cantante sudamericana, protagonista di un chiacchieratissimo divorzio con l'ex calciatore del Barcellona Piquè, si è presentata nel box della Mercedes per fare il tifo ad Hamilton.

Nulla di particolare se non fosse per il vis a vis di Miami e per la successiva serata assieme in un locale della movida catalana. "Ho bisogno di trovarmi una latina", aveva raccontato qualche giorno fa il pilota inglese fra il serio e l'ironico, e chi meglio di Shakira in tal senso?

Chi l'ha vista racconta di come la stessa fosse estremamente radiosa nei box delle frecce d'argento: possibile che sia così tanto estasiata dalla Formula 1? I due hanno fatto tappa assieme in un ristorante noto di cibo giapponese di Barcellona, leggasi El Parco.

Assieme a loro vi erano Daniel Caesar, musicista e produttore canadese, Mustafa, cantautore sudanese, e infine Fai Khadra, modella emiratina molto amica dell'influencer Kendall Jenner. Non si è trattato quindi un'uscita così intima ma dalla foto pubblicata sui social, che trovate qui sotto, traspare un dettaglio non di poco conto: si vede il braccio sinistro di Hamilton che cinge Shakira al fianco.

Ovviamente potrebbe non voler dire nulla, ma quel sorriso di Sir Lewis potrebbe invece raccontare ben altro... Chissà cosa succederà, come si suol dire: se son rose fioriranno. Noi intanto siamo qui, in attesa di aggiornamenti su quella che potrebbe diventare a mani basse la coppia dell'anno.