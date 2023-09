Lewis Hamilton festeggia con Ferrari a Singapore? Svelato l'inghippo

Durante l'ultimo Gran Premio a Marina Bay, mentre Hamilton saliva sul podio insieme al vincitore della gara Carlos Sainz e al secondo classificato Lando Norris, le telecamere televisive hanno mostrato i membri dei team Ferrari e McLaren in festa, ma nessun membro del team Mercedes era visibile.

Sui social media stanno anche circolando delle clip e delle fotografie che mostrano il pilota inglese (fresco di rinnovo con Mercedes) accolto dopo la gara dai meccanici delle squadre rivali, piuttosto che dai suoi stessi colleghi di squadra Mercedes. Questa situazione ha suscitato discussioni e speculazioni riguardo a possibili tensioni o incomprensioni all'interno della squadra Mercedes.

Il direttore tecnico della Mercedes, James Allison, ha confermato che la squadra era presente sul podio per festeggiare con Hamilton, e ha dichiarato: "Naturalmente, la squadra era lì sul podio per festeggiare con Lewis. Tutti i membri della squadra che potevano essere presenti erano lì per godersi il momento. Amiamo stare lì, applaudire e tifare per il nostro pilota."

La spiegazione potrebbe arrivare dal fatto che alcuni membri del personale Mercedes erano impegnati ai box per recuperare la vettura di George Russell, uscito dalla pista al 62esimo giro. Di conseguenza, non tutti i membri del team erano sul podio durante la cerimonia, ma una parte significativa era presente secondo lo stesso Allison.

Nel contesto dello scandalo del crash gate, gli avvocati di Felipe Massa avrebbe contattato Hamilton per aiutare il tribunale a far maggiore luce sula questione, in modo tale da stabilire se il mondiale 2008 spetti al pilota brasiliano o meno.