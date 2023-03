'Lewis Hamilton in Ferrari, vuole fare come Michael Schumacher', in Inghilterra ci credono

Aumentano gli addetti ai lavori convinti che Lewis Hamilton possa sbarcare in Ferrari in vista della stagione 2024. L'ultimo ad unirsi al gruppo è l'ex pilota di Formula 1, Martin Brundle, al momento commentatore per l'emittente britannica Sky Sports.

Dopo che il collega Simon Lazenby ha ipotizzato l'approdo di Hamilton in Ferrari, ora è la volta dell'ex pilota Brabham, scommettere sul binomio per il prossimo mondiale. “Ci sono molte buone ragioni per restare alla Mercedes – ha spiegato - ha solo bisogno che gli dicano come risolveranno la situazione. Ma sai, Senna ha lasciato la McLaren per andare alla Williams, Schumacher è andato alla Ferrari, no? Ci è voluto molto tempo, ma l'hanno fatto funzionare".

E ancora: "Questi grandi piloti non hanno paura di andare da qualche parte e poi galvanizzarsi e coinvolgere molte nuove persone intorno a loro e far accadere qualcosa. Credo che ci debba essere una parte di Lewis che pensa, 'sai, mi piacerebbe andare alla Ferrari e fare il Michael Schumacher, trasformandola davvero in una squadra vincente. Se non riesco a vincere il mio ottavo o nono titolo in questo momento, perché non vado a divertirmi un po' lì?' Sono sicuro che tutto ciò stia giocando nella sua mente. Parlerà anche con suo padre di questo e con il suo team di gestione su dove andare e questo sarà esacerbato dalle pessime prestazioni della macchina in Bahrain”.

Del resto non va dimenticato che Hamilton lasciò McLaren nel 2012, con cui aveva appunto vinto il titolo, per trasferirsi in Mercedes: “Andare alla Mercedes sembrava un rischio all'epoca – ha spiegato ancora Brundle - ma quello che non sapevamo erano tutte le cose che Ross Brawn, Andy Cowell e molti altri potevano dire a Lewis: 'dai un'occhiata alla nostra power unit ibrida che abbiamo in arrivo, siamo miglia avanti rispetto a chiunque altro'. Lewis è stato in grado di vederlo, ma non credo che avrà quel tipo di vantaggio se si muove in questo momento”.

Ovviamente contro Lewis Hamilton c'è il fattore età, tenendo conto che lo stesso ha 38 anni (Schumacher quando approdò in Ferrari ne aveva solo 27), ma in ogni caso per Brundle potrebbe ancora dire la sua anche contro i ragazzini che popolano oggi il Circus: “Ovviamente è nell'ultima parte della sua carriera, ma potrei facilmente vederlo fare altri cinque anni. Guardate Fernando Alonso, ha tre anni in più di Lewis e probabilmente guida al suo meglio, o alla pari del suo massimo in carriera. Lewis ha un altro lancio di dadi per entrare a far parte di una squadra e renderla campione del mondo e ottenere tutti i riconoscimenti che vuole, quindi penso che sia lì che si trova al momento”.

A pesare sul futuro del pilota britannico sarà in particolare la possibilità di portarsi a casa l'ottavo titolo in carriera, cosa che gli permetterebbe di discostarsi proprio da Schumacher. Ma le prestazioni deludenti di inizio stagione di Mercedes stanno facendo seriamente dubitare Lewis Hamilton, di conseguenza un approdo a Maranello è tutt'altro che fantascienza.

Ma l'inglese avrebbe certezze di poter vincere un campionato con la Rossa? “Se andasse alla Ferrari, per esempio, sarebbe certo di poter fare meglio lì? - si è domandato Brundle - al momento hanno una serie di sfide interne da affrontare. Entrerebbe alla Red Bull? Perché è l'unico posto in questo momento in cui penseresti che potrebbe andare. Potresti avere una formazione Verstappen-Hamilton? Potresti permetterteli? Ne hai bisogno? Perché io penso che la Red Bull sia abbastanza contenta di avere un pilota numero uno e un pilota 'uno e mezzo' in macchina. Quindi va benissimo dire che andrà da qualche altra parte, ma dove al momento? È meglio che faccia lavorare quello che ha in un magnifico lavoro di squadra”. Hamilton in Ferrari è un'ipotesi concreta secondo voi?