Lewis Hamilton in Ferrari, lo stipendio sarà clamoroso: 100 milioni di dollari a stagione?

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari? E' questa la domanda che tifosi e addetti ai lavori si stanno ponendo in queste ore, quando sono passati meno di tre giorni dall'ufficialità del 7 volte campione del mondo a Maranello.

Da molti l'operazione riguardante il pilota Mercedes è stata vista come un affare di marketing, una clamorosa operazione monetaria, ma è normale che sia così tenendo conto che Ferrari è un'azienda e di conseguenza è in piedi grazie a guadagni e ricavi.

Che poi il tutto finirà come Cristiano Ronaldo alla Juventus, trattativa che di fatto ha portato la Vecchia Signora ad un addio in toto della vecchia dirigenza, nessuno può dirlo, ma è molto complicato che ciò accada.

La riserva aurea di Ferrari è ben superiore a quella di qualsiasi squadra calcistica tenendo conto che si tratta di una delle aziende di maggior valore al mondo, e che viene dall'ennesimo risultato record nel 2023.

Ebbene secondo formu1a.uno, Hamilton dovrebbe percepire un clamoroso assegno da 100 milioni di dollari annui, divenendo così uno dei piloti più pagati di sempre. Ovviamente in quell'ammontare immenso non rientra solo lo stipendio ma anche sponsor, diritti di immagine, bonus e molto altro, e tale operazione non può che essere associata allo sbarco di Michael Schumacher, che forse sarà alle nozze della figlia, a Maranello: il Kaiser si trasferì in rosso dietro un lauto compenso, come del resto è giusto che sia.

Una cifra, i 100 milioni di dollari, che potrebbero sembrare esagerati per qualcuno ma non in un mondo ricchissimo come appunto quello dorato della Formula 1. Tra l'altro basta pensare all'entusiasmo che ha scatenato in queste ore la notizia di Lewis Hamilton, giusto per capire quale effetto tornado avrà sulle casse del Cavallino Rampante l'arrivo del pilota di Stovenage, nonchè la crescita del titolo in Borsa subito dopo l'annuncio.

L'unica cosa che lascia perplessi sono le tempistiche, tenendo conto che Hamilton giungerà a Maranello solo fra un anno e che nel frattempo Carlos Sainz vivrà una stagione da “separato in casa” e il precedente Vettel non è stato affatto positivo.