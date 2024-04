Lewis Hamilton-Ferrari, ecco quando potremo assistere al grande debutto

Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il calendario di Formula 1 2025. Nonostante la stagione 2024 sia cominciata da poco, e abbia anche registrato una vittoria di Carlos Sainz dopo ritiro di Max Verstappen, il circus ha già svelato il percorso a tappe dell'anno che verrà.

Quello del prossimo anno sarà un appuntamento particolarmente sentito e atteso da tutti i ferraristi, visto che nel 2025 si verificherà lo sbarco ufficiale di Lewis Hamilton in Ferrari. Sappiamo quindi la data del “matrimonio”, leggasi il weekend del 14-16 marzo 2025, quando si terrà il Gp d'Australia a Melbourne, gara che appunto aprirà il nuovo torneo.

Si tornerà quindi per la prima volta dopo 4 anni nella terra dei canguri per la gara d'esordio, evento che dal 2021 si era invece verificato in Bahrein. In totale i gran premi saranno 24, gli stessi del campionato 2024, ma cambieranno le disposizioni.

Dopo l'Australia, evitando di correre negli Emirati durante il Ramadan, si andrà in Cina (21-23 marzo), quindi in Giappone, poi in Bahrein e in Arabia Saudita, prima dello sbarco a Miami a inizio maggio. Il 16-18 maggio invece il primo appuntamento in Europa, sul circuito di Imola, poi Montecarlo, Spagna, Canada, Austria, Regno Uniti, Belgio, Ungheria e Olanda a fine agosto.

Il 5-7 settembre il ritorno in Italia, nel tempio della velocità di Monza, poi Azerbaigian, Singapore, Austin, Messico e Brasile. Infine il gran finale con Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, appuntamento quest'ultimo che si correrà il 5-7 dicembre.

Una stagione lunga e difficoltosa che speriamo possa regalare tante battaglie con la nostra cara Ferrari protagonista. La SF-24 si è dimostrata fino ad oggi senza dubbio più competitiva rispetto alla SF-23, assolutamente la seconda forza del campionato dietro all'inarrivabile Red Bull: l'anno prossimo Maranello sarà in grado finalmente di lottare per il titolo?

