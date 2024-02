Lewis Hamilton in Ferrari per prestigio e soldi? 'No, ha capito che sarà competitiva'

E' vero, Lewis Hamilton guadagnerà 100 milioni di dollari a stagione in Ferrari fra ingaggi, bonus, diritti di immagine e quant'altro, ma secondo Damon Hill, storico ex campione del mondo di Formula 1 nel 1996 con Williams, ci sarebbe di più dietro il matrimonio del secolo.

Parlando negli scorsi giorni con i microfoni di Sky Sports UK il 63enne londinese si dice infatti convinto che il 7 volte campione del mondo abbia deciso di traslocare a Maranello dal 2025 in quanto avrebbe capito che la Ferrari starebbe iniziando ad essere competitiva.

Non è chiaro se lo stesso abbia ricevuto qualche soffiata dal Cavallino Rampante o meno, fatto sta che sarebbe questo il reale motivo che avrebbe spinto il pilota di Stovenage al trasferimento a Modena, la possibilità concreta di ottenere l'ottavo titolo mondiale che lo renderebbe il più titolato di tutti i tempi.

“Lewis ha preso il controllo della sua carriera e della sua direzione – le parole dell'ex pilota Williams – non è che la Mercedes gli abbia detto: ‘Oh, abbiamo ingaggiato qualcun altro’, come è successo a me. Penso che, con questa decisione, sappiamo che sono un dato di fatto i benefici del marchio Ferrari e tutte le altre cose che ne derivano: il romanticismo, la storia e tutto il resto. Ma credo che ci sia dell’altro dietro al trasferimento e cioè che ci siano prove recenti del fatto che la Ferrari stesse iniziando a consolidarsi come pacchetto competitivo“.

Quindi Damon Hill ha aggiunto, riferendosi al finale della passata stagione in cui la Rossa è andata senza dubbio meglio rispetto alla prima disastrosa parte del campionato durante il quale la SF-23 è stata la Ferrari peggiore degli ultimi 14 anni “Stavano iniziando a mettere insieme i componenti e a ottenere risultati”.

Quindi Damon Hill ha concluso: “Credo che se potessi scegliere tra la Mercedes che ti dà lo stesso equipaggiamento e la Ferrari, preferirei andare alla Ferrari e provare qualcosa di diverso“. La speranza, ovviamente, è che le cose stiano davvero come le vede il buon Hill.