Lewis Hamilton in Ferrari: la bomba che sta infiammando il mondo F1

Sappiamo che Charles Leclerc ha rinnovato con Ferrari per “molte altre stagioni”, dunque non c’è dubbio su chi sarà la “prima guida” della Scuderia di Maranello negli anni a venire. Ma chi sarà il suo compagno di squadra? Nei corridoi della F1 circola un nome in particolare: Lewis Hamilton.

L’indiscrezione è alquanto clamorosa e bisogna prenderla con le dovute “pinze”, anche visto il delicato momento in cui è stata sganciata. L’idea comunque sarebbe questa: portare Lewis Hamilton a chiudere la propria carriera in F1 nella Scuderia Ferrari, per correre proprio accanto a Charles Leclerc dal 2026. Sul web qualcuno ha anche già parlato di 2025, troviamo però che questa data sia abbastanza irrealistica visto che Hamilton ha appena rinnovato per due anni (biennio 2024-2025) con l’attuale team Mercedes-AMG. Nel 2026 però tutto si potrebbe riaprire e un matrimonio così a lungo cercato, ma mai realizzato, potrebbe effettivamente aver luogo.

Certo ci sarebbe un nodo da sciogliere: cosa succederà a Carlos Sainz? Il pilota spagnolo resterà in casa Ferrari per tutto il 2024, questo è certo, per il 2025 però non è ancora arrivato il rinnovo, motivo per cui in molti stanno associando il nome di Hamilton alla stagione dell’anno che verrà. Difficilmente Ferrari prenderà un pilota diverso da Sainz per coprire una sola stagione in attesa di Hamilton: o si prolungherà con il pilota spagnolo per un’altra stagione oppure il pilota britannico dovrà riuscire a slegare il suo contratto appena rinnovato, cosa secondo noi più difficile da fare.

In Spagna comunque sono già certi: l’arrivo di Hamilton in rosso è cosa fatta soprattutto per AS, importante magazine sportivo spagnolo. La notizia è stata ripresa anche da Sky Sport UK e dal Corriere della Sera in Italia, con un articolo a firma Daniele Sparisci e Giorgio Terruzzi, nomi di un certo calibro. Che sia davvero arrivato il momento di vedere Hamilton su una monoposto Ferrari?