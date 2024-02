Lewis Hamilton in Ferrari, beffa per Toto Wolff: l'ha saputo... a Linate

L’1 febbraio 2024 verrà ricordato come uno dei giorni più caotici che la F1 ricordi, almeno in epoca recente. Parliamo del giorno in cui Lewis Hamilton ha firmato per la Ferrari, con cui correrà dalla stagione 2025. Ma com’è andata la storia? Sembra che ci sia stato un blitz segreto per portare “Ham” a Maranello.

Un’operazione condotta - pare - senza il parere di Toto Wolff, che sarebbe venuto a sapere della cosa solo poche ore fa. A orchestrare tutto, come già trapelato le scorse ore, sarebbe stato il Presidente John Elkann, che spesso nella sua carriera ha concluso colpi di teatro di grande calibro. La trattativa sarebbe dovuta essere segreta, quando ci sono grandi interessi e molte persone coinvolte però è difficile non far fuoriuscire notizie e indiscrezioni - i cosiddetti leak.

Tutto il caos scoppiato ieri ha così portato Toto Wolff a indire una (video)conferenza interna con il proprio team, anche se in un ambiente totalmente inaspettato da quello che si potrebbe pensare. Il Team Principal della squadra tedesca, infatti, ha dovuto organizzare in fretta e furia una riunione per spiegare la situazione ai propri tecnici... dall’Aeroporto di Linate, dove Wolff era in partenza assieme a George Russel, secondo pilota Mercedes-AMG Petronas F1 accanto allo stesso Hamilton anche nella stagione 2024.

Dal 2025 invece avrà senza alcun dubbio un nuovo compagno e qualcuno già punta il dito verso Carlos Sainz (dite ci sia stato uno “scambio” tra Ferrari e Mercedes?) oppure Albon, o ancora Alonso, ancora è tutto da vedere. Sta di fatto che la situazione “è precipitata in poche ore” fino alle 20:21 circa, ovvero quando Ferrari ha pubblicato uno storico post su X confermando tutti gli assurdi rumor che circolavano da qualche ora. Adesso, in ogni caso, pensiamo alla stagione 2024, il 2025 è ancora lontano - anche se vorremmo iniziasse domani.