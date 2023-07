Lewis Hamilton, durissimo team radio in Austria: 'L'auto è una m...'. Replica di Toto Wolff

Lewis Hamilton ha vissuto un Gp d'Austria tutt'altro che idilliaco. Il pilota britannico, 7 volte campione del mondo di Formula 1, ha chiuso in ottava posizione dopo una gara decisamente anonima, con una Mercedes mai competitiva.

Una prova frustrante che ha portato il fenomeno di Stevenage a rispondere in maniera stizzita ai box, così come da team radio emerso nelle ultime ore. Nel dettaglio Hamilton si è lamentato per i track limits e nel contempo per l'inguidabilità della sua monoposto: "Ragazzi, fan*ulo a questa me*da – le parole del britannico via radio - io voglio andare a casa".

Pronta la replica, tutto sommato decisamente serafica, del team principal Toto Wolff, che ha cercato di calmare le ira di Hamilton dicendogli: "Lo so Lewis, questa macchina è pessima. Per favore guidala".

Parole che hanno scatenato l'ironia della rete e dei social, e che alla fine hanno comunque placato le ira del pilota inglese che al termine della gara si è congratulato con il team dicendo: "Ottimo lavoro ragazzi. Avete fatto un grande lavoro con i pit stop. Mi dispiace se non siamo potuti finire più in alto nella classifica, la macchina era davvero dura da guidare oggi. Continuiamo a spingere".

Lewis Hamilton aveva fatto discutere per la proposta delle regole 'anti Red Bull' e in queste ore è quindi tornato protagonista delle nostre pagine per via del curioso siparietto avvenuto a Spielberg, in Austria.

La Mercedes ha fatto un evidente passo indietro rispetto alle ultime uscite, a differenza invece della Ferrari che ha mostrato ulteriori segnali di miglioramento dopo un buon Gp del Canada.

Resta il fatto che la Red Bull sia inarrivabile per tutti, e vedere la semplicità con cui Max Verstappen supera gli avversari e conclude i gran premi, appare decisamente disarmante e può portare anche a gesti di rabbia come appunto quello del buon Lewis.

Tra l'altro Hamilton sta discutendo il rinnovo del contratto in questi giorni e chiederebbe delle cifre astronomiche che Mercedes, stando a voci di corridoio, non sarebbe disposta a concedere: che ci sia un po' di nervosismo in generale?