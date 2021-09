Lewis Hamilton domina ancora: adesso è a 100 Gran Premi vinti in Formula 1

Lewis Hamilton ha svettato ancora una volta, ma questo trionfo non è come gli altri, poiché in giornata odierna il pilota britannico è arrivato a quota 100 Gran Premi vinti in Formula 1 dominando il GP di Russia e superando in classifica generale l'acerrimo rivale Max Verstappen.

L'olandese in Red Bull adesso è a 244,5 punti contro i 246,5 di Hamilton, ma questa volta ci teniamo a spostare l'attenzione non sulla stagione in corso, ma sulla carriera dell'intramontabile pilota Mercedes, che continua a fare la storia staccando di gran lunga il secondo e il terzo pilota per GP vinti in F1, rappresentati rispettivamente da Michael Schumacher a quota 91 e Sebastian Vettel fermo a 53.

All'inizio di quest'anno Hamilton era riuscito anche ad ottenere la Pole Position numero 100 nel massimo campionato a quattro ruote, ma adesso si punta al record di Gran Premi effettuati con il medesimo costruttore. Se tutto va bene il traguardo verrà tagliato nel corso di quest'anno.



A ogni modo, nonostante non sia più tra i piloti più giovani, Sir Lewis ha lottato con le unghie e con i denti in un weekend di gara per nulla semplice. Alla fine ha ottenuto la quarta posizione in griglia dietro Lando Norris, Carlos Sainz e George Russell. La corsa si stava mettendo benissimo per Norris, ma al sopraggiungere della pioggia lui e il team McLaren si sono fatti trovare impreparati e non sono stati abbastanza tempestivi nel passare alle gomme intermedie.



Hamilton e Verstappen ne hanno approfittato alla grande e hanno tagliato il traguardo in prima e seconda posizione e, mentre mancano soltanto sei Gran Premi alla fine (per il GP d'Arabia è cominciata la promozione a tema LEGO), la sfida tra i due campioni si fa sempre più interessante.



Per avviarci a chiudere vogliamo rimandarvi ad un interessantissimo retroscena inerente Smart: la casa delle minuscole autovetture stava per entrare nel mondo della Formula 1, e per un pelo la partecipazione non è divenuta realtà.