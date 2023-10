Lewis Hamilton, la 'camminata' in Qatar potrebbe costare cara: FIA pensa ad altra multa

Come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa, Lewis Hamilton è incappato in una multa salata in Qatar per aver attraversato il circuito a piedi: caso chiuso? Tutt'altro visto che la FIA sta valutando di prendere ulteriori provvedimenti nei confronti del 7 volte campione del mondo di Formula 1.

Tutta colpa dello status dello stesso pilota di Stovenage, un vero e proprio modello per milioni di persone, a cominciare dai giovani, in tutto il mondo, e che starebbe inducendo la FIA ad una multa esemplare proprio per ciò che rappresenta Hamilton.

La federazione internazionale dell'automobile ha così fatto sapere che: "La FIA sta rivedendo l'incidente in cui Lewis Hamilton ha attraversato la pista live durante il Gran Premio del Qatar". E ancora: “La FIA segnala che Lewis si è scusato durante la successiva udienza degli steward sull'incidente, e ha riconosciuto che la traversata ha rappresentato una grave violazione della sicurezza. Tuttavia, in considerazione del suo status di modello, la FIA è preoccupata per l’impressione che le sue azioni potrebbero aver creato sui piloti più giovani”.

Il pilota di casa Mercedes ha già ricevuto una multa da 50mila euro, di cui 25 congelati fino a eventuale nuova violazione: sia chiaro, per un milionario come lui è poca roba, ma in ogni caso 25k per attraversare la strada non si spendono a cuor leggero.

Tra l'altro come fa notare il Guardian la decisione di riaprire il caso rappresenta una mossa quasi senza precedenti, visto che la FIA ha già multato Hamilton, e la sua azione non appare così grave come invece il comitato della federazione sta evidenziando.

Tenendo conto poi che il pilota inglese si è già scusato, il caso sembrava chiuso. Non è comunque la prima volta che il britannico finisce invischiato in una querelle con la FIA visto che l'anno scorso lo stesso ebbe un lungo braccio di ferro con la Federazione in quanto quest'ultima ha introdotto il divieto di indossare gioielli in macchina, cosa che Hamilton era solito fare.

In quell'occasione Vettel dichiarò pubblicamente che il collega fosse stato preso di mira dalla FIA, parlando di divieto come misura “personale” e “mirata a Lewis”. Alla luce di questa nuova diatriba possiamo rileggere in un'ottica differente le recenti parole di Hamilton circa la volontà di mettere l'IA alla direzione di gara.